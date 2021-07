Crisi manifattura Riese, il corteo sfila a Rio Saliceto

Sciopero e manifestazione questa mattina per le vie di Rio Saliceto con partenza dalla sede storica della manifattura Riese. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Filctem e Filcams Cgil Modena e Femca Cisl Emilia Romagna dopo che la proprietà della Manifattura Riese (marchio Navigare) ha disertato il tavolo al Ministero dello sviluppo Economico per trovare soluzioni alla vertenza in atto a seguito della decisione di mettere in liquidazione l’azienda e licenziare tutti i lavoratori.'La scelta del luogo del presidio è determinata dal fatto che a Rio Saliceto è nata l’azienda e tutt’ora una parte importante della proprietà è legata alla cittadina in provincia di Reggio Emilia. Si allarga intanto la solidarietà di atri settori alle maestranze della Navigare già espressa nei precedenti presidi da parte di delegati di altre aziende. Domani la Goldoni, azienda metalmeccanica sita tra Carpi e Rio Saliceto ben nota alle cronache per le lotte che hanno portato alla salvezza di centinaia di posti di lavoro, effettuerà due ore di sciopero a sostegno della vertenza di lavoratrici e lavoratori della Manifattura Riese-Navigare - affermano Cgil, Cisl e Uil -. Al tavolo del ministero dello Sviluppo Economico per la vertenza della Manifattura Riese tenutosi da remoto il 19 luglio scorso erano presenti i rappresentanti sindacali della Filctem Cgil nazionale dell’Emilia-Romagna, di Modena e Carpi, la Filcams/Cgil nazionale rappresentata dai delegati di Modena, la Femca Cisl nazionale e dell’Emilia Romagna. Presenti inoltre i rappresentanti di Confindustria Emilia-Romagna, del ministero dello Sviluppo Economico, i Sindaci dei territori interessati (Carpi e Rio Saliceto) e l’assessorato al lavoro della Regione Emilia-Romagna'.