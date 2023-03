Crollo Silicon Valley, bufera anche su Piazza Affari

Le Borse europee restano in affanno a metà seduta, anche se in leggera ripresa rispetto ai minimi della mattinata. Milano, che cede il 3,5%, continua a indossare la maglia nera dei listini europei, penalizzata dalla forte esposizione del comparto bancario. Seguono Madrid (-2,6%), Francoforte (-2%), Parigi (-1,9%) e Londra (-1,5%). In testa alle vendite sui bancari ci sono Commerzbank (-9,2%), Banco de Sabadell (-8,2%) e Banco Bpm (-8%). A Piazza Affari vanno male anche Bper (-8,8%), Unicredit (-7,2%), Fineco (-6,6%), Intesa (-6,4%). La fuga dal rischio e l’attesa per una frenata della stretta monetaria sui tassi spingono però i titoli di stato, con quelli europei che vedono i rendimenti scendere a doppia cifra. Fra gli operatori, infatti, si fa strada anche l’idea che la Fed rallenterà i rialzi dei tassi di interesse.