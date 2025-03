Daimler Buses Italia, rinnovato il contratto integrativo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E’ stato sottoscritto il 25 marzo l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla Daimler Buses Italia Spa tra la Direzione aziendale e i sindacati Fiom Cgil e Uilm Uil. La Daimler Buses Italia S.p.A. (precedentemente EvoBus Italia) è un’importante azienda di autobus fondata nel 1996 che fa parte del Gruppo Daimler Truck. In Italia ha sede principale a Bomporto e 4 filiali di assistenza a Bressanone (Bz), Besnate (Va), Sorbara di Bomporto e Monterotondo (Rm), per un totale di oltre 200 dipendenti (di cui 110 a Bomporto). Daimler Buses Italia S.p.A. rappresenta i quattro brand Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus e BusStore sul territorio nazionale.

Il rinnovo del contratto (scaduto nel 2020 durante la pandemia) è frutto di una trattativa lunga e complessa che si è sbloccata in modo decisivo dopo lo sciopero del dicembre 2024.

L’accordo, votato a larga maggioranza dai lavoratori e dalle lavoratrici, è migliorativo rispetto all’integrativo precedente. Entrambe le parti hanno dato il proprio contributo attivo, venendo incontro alle richieste dei lavoratori e seguendo i principi della governance di Daimler Truck.I punti principali dell’intesa raggiunta riguardano:La definizione di un premio di risultato locale sino a 4.060 euro secondo le linee guida condivise con il Comitato Aziendale Europeo che ha sede nella casa madre di Daimler Buses in Germania. Tale premio potrà usufruire della detassazione a partire dagli obiettivi realizzati nel 2025.La possibilità di usufruire di 50 ore annuali di permesso retribuito per visite mediche per i lavoratori e le lavoratrici con gravi problemi di salute, per venire incontro a necessità di cura e prevenzione delle malattie gravi e invalidanti.Incrementi delle indennità per la reperibilità.Miglioramenti nell’organizzazione del lavoro per quanto riguarda gli orari e i regolamenti in merito al servizio di assistenza destinato ai clienti Service 24h.Miglioramento negli aspetti legati alle relazioni sindacali che riguardano formazione, diritto all’informazione e coinvolgimento delle Rsu.Il ruolo delle Rsu è stato determinante nel raggiungimento dell’accordo per il rinnovo dell’integrativo, e le stesse Rsu saranno impegnate su temi di discussione ancora aperti con l'azienda tra cui mensa (dove è stata aggiunto un'ulteriore convenzione con un altro locale), inquadramenti e smart working da rinnovare a maggio.In foto i funzionari Fiom e Uilm Modena con parte della Rsu Daimler Buses