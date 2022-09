Distributori carburanti, rincari bollette: i gestori allo stremo

'Se la crisi energetica pesa su tutta l'economia, essa ha impattato ancora di più sulla distribuzione carburanti, proprio per le implicazioni normative che regolano il settore, fortemente vincolato sul sistema dei prezzi'. A lanciare l'allarme è Confesercenti Modena.'Per questo, Faib e Assolavaggisti hanno organizzato un incontro online, in programma martedì 13 settembre dalle ore 10:30, per fare il punto sullo stato di criticità, sulle misure pubbliche in atto per alleviare il peso delle bollette, formulare proposte per nuovi interventi di calmierazione del settore energetico e capire come districarsi in un mercato molto fluido e complesso che rischia di inasprirsi nei prossimi mesi' - continua Confesercenti.Questi temi saranno illustrati dai Presidenti delle categorie con il supporto tecnico del Consorzio Innova Energia. Si parlerà delle criticità energetica della distribuzione carburanti e dell'Autolavaggio con Giuseppe Sperduto, Presidente Faib Confesercenti, Antonio Lucchesi, Presidente Faib Autostrade e Roberta Incerti, Presidente Assolavaggisti. Angela Spanò, AD di innova Energia interverrà sugli scenari di mercato e interventi sul caro bollette mentre di credito d'imposta e ruolo del consorzio Innova Energia ne parlerà Angela Parisi, del Consorzio Innova Energia. Per partecipare all'incontro, è possibile iscriversi sul sito di Confesercenti.