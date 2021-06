Draghi a Fiorano: 'Dobbiamo andare oltre al pre-pandemia'

“E’ la prima volta che esco da Roma e quello che si percepisce è un sollievo, un entusiasmo, una voglia di ricominciare e sprigionare le proprie energie produttive e imprenditoriali, la propria visione del mondo che da’ veramente conforto, la voglia di ricominciare”. Cosi’nel corso della visita in Emilia Romagna, al distretto della ceramica di Sassuolo. “Questa Italia e’ viva, forte e ha tanta voglia di ripartire“, aggiunge.“Grazie ai sacrifici degli italiani e alla forte accelerazione della campagna vaccinale, abbiamo davanti una fase nuova“, dice il presidente del consiglio Mario Draghi. “L’Emilia, come ha ricordato il presidente Bonaccini, è una delle regioni più efficienti. Una fase di ripresa e fiducia, su cui costruire un Paese più giusto e più moderno”, aggiunge Draghi.La crescita dopo il Covid non può tornare ai livelli precedenti la pandemia. Bisogna fare meglio, aggiunge ancora Draghi, che spiega: “Non dobbiamo tornare ai livelli degli anni del pre-pandemia perché crescevamo molto poco“.“Il decreto legge sulle semplificazioni approvato la settimana scorsa in Consiglio dei Ministri. Io mi auguro che rappresenti un cambio di passo essenziale per l’Italia. È vasto, molto complesso. Riduce le incertezze e i tempi delle burocrazie. Semplifica il lavoro dell’imprenditore e la vita del cittadino, ma senza indebolire i presidi di tutela dell’ambiente, del lavoro, e soprattutto della legalità“, continua il premier.“Il metodo”, spiega ancora il premier, che ha portato all’approvazione in cdm del dl semplificazioni “è stato incoraggiante, ha avuto il sostegno e il contributo di tutte le forze politiche, sociali e sindacali, che vorrei qui ringraziare”.