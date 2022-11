Ecco la Guida ai migliori salumifici: Pedrazzoli al top tra quelli Bio

E' stata presentata lunedì al Teatro Verdi di Busseto di Parma la Guida Salumi d'Italia 2023 (Maretti Editore) a cura di Sabatino Sorrentino e alla presenza di Fausto Arrighi.Su 162 produttori valutati, 46 sono le eccellenze premiate con i Cinque Spilli analizzate con schede tecniche e qualitative, a cui si aggiungono 20 Premi Speciali: prodotti di alta salumeria a denominazione Dop e Igp, e salumi senza denominazioni segnalati nella categoria Ago e Filo che negli ultimi due anni hanno garantito standard eccellenti. Ciascun prodotto è stato assaggiato alla cieca, senza la rispettiva etichetta, su vassoi numerati ove a ciascuna cifra corrispondeva uno specifico produttore.Tra i premi speciali si segnala la consegna del riconoscimento 'Azienda bio dell'anno' al Salumificio Pedrazzoli di San Giovanni del Dosso ().'E’ una grande soddisfazione per la nostra azienda ricevere il massimo riconoscimento in una guida di prestigio come quella dei Salumi d’Italia 2023 - afferma Elisa Pedrazzoli -.È un’attestazione che riconosce il grande lavoro e la dedizione che c’è dietro al nostro impegno nel biologico: siamo gli unici in Italia che si occupano del bio partendo dalla parte agricola, il bio come estensione della natura, e questo ci occupa un sacco di energie. La nostra differenza è che noi non vendiamo solo un prodotto vendiamo un concetto, un’idea: noi vendiamo la speranza che qualcosa può cambiare se lo vogliamo'.Premio alla Carriera: MASSIMO SPIGAROLI, Antica Corte PallavicinaProgetto dell’Anno: MAIALE NERO DELLA LOMELLINA – Ago e Filo Fumagalli SalumiMigliore Pre-affettato d’Italia GDO a Marchio Aziendale: ROSA DELL’ANGELOMigliore Banco d’Italia con selezione di Salumi: GRUPPO ARENAMigliore Salumeria d’Italia: SALUMERIA VOLPETTIMigliore Ristorante con Carta dei Salumi: RISTORANTE COCCHIProgetto Filiera: IL GRIFOAllevatore dell’Anno: ANDREA ROMERO, La Collina dei Maiali NeriCantiniere dell'Anno: STEFANO CIABARRI, Ma! Officina GastronomicaMigliori Maestri di Lama: IVAN BERTELLI; CLAUDIO CIALINI; BENEDETTO COLANTUONO; MARCO DALLABONA; CARMINE DE CRISTOFORO; MATTEO MORANDI; STEFANO PACIOTTI; DAVIDE TANZIMigliore Prosciuttificio d’Italia: F.LLI GALLONIMigliore Salume d’Italia: CULATTA DI BUSSETO 16 MESI – Ago e Filo IBIS SalumiMigliore Prosciutto Crudo d’Italia: PROSCIUTTO CRUDO AUDAX 30 MESI – Ago e Filo RulianoMigliore Prosciutto Cotto d’Italia: PROSCIUTTO COTTO SAN GIOVANNI – Ago e Filo Capitelli SalumificioMigliore Porchetta d’Italia: PORCHETTA – Ago e Filo Salumeria Monte San SavinoMigliore Mortadella d’Italia: MORTADELLA “FAVOLA GRAN RISERVA” – Ago e Filo MEC PalmieriMigliore Pancetta d’Italia: PANCETTA SELEZIONE 24 MESI – Ago e Filo Bettella Azienda AgricolaMigliore Prosciutto di Parma DOP 24 mesi rapporto qualità prezzo: PROSCIUTTO DI PARMA DOP 24 MESI Salumificio Ferrari GiovanniMigliore Insaccato d'Europa: SOBRASADA DI SUINO NERO DI MAIORCA IGP Xesc Reina.Tra le 46si segnalano i modenesi Villani di Castelnuovo e Mec Palmieri di San Prospero.