Erma Rtmo diserta l'incontro in Comune

Nuove complicate riunioni sulle crisi aziendali in Comune a Modena. Nel pomeriggio l'azienda Erma Rtmo ha disertato l'incontro previsto con l'assessore al Lavoro Andrea Bosi, dopo la richiesta di concordato preventivo presentata a inizio agosto. Erano presenti solo la Filcams-Cgil e Confindustria ma avrebbe dovuto presentarsi anche la rappresentanza di Erma srl, la nuova societa' costituita quest'estate che ha rilevato l'attivita' di Erma Rtmo attraverso un affitto d'impresa.'I problemi da affrontare sono tanti, ma ancora una volta l'azienda non si e' presentata, dopo aver disertato anche il tavolo istituzionale presso il Comune del 24 settembre, dove per parte aziendale si e' presentata solo Confindustria Emilia', lamenta il sindacato.All'unico incontro in Comune cui e' stata presente, quello del 26 agosto, all'azienda sono state poste tre questioni: il mancato esperimento della procedura prevista sui passaggi d'azienda senza comunicazione al sindacato, il mancato passaggio di tutti i 13 lavoratori alla nuova societa' e il mancato trasferimento del Tfr dei lavoratori che invece e' rimasto in capo alla vecchia azienda (Erma Rtmo).'Si e' creata una situazione assurda, per cui se uno dei lavoratori trasferiti nella nuova societa' cessa il rapporto di lavoro avra' grandi difficolta' a recuperare il Tfr non trasferito. E' inaccettabile che un'azienda si permetta di disertare un tavolo istituzionale', tuona afferma Elisabetta Tiddia della Filcams.