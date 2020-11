'Etichettatura obbligatoria su origine salumi, un vittoria Lega'

'L'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta dell'origine delle carni suine lavorate è una vittoria della Lega. Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto interministeriale sull'etichettatura abbiamo vinto una battaglia avviata dieci anni fa e sostenuta nello scorso governo grazie all'impegno del ministro Centinaio' Accoglie con soddisfazione ricordando l'azione della Lega per il raggiungimento dell'obiettivo l'Onorevole Guglielmo Golinelli, componente della commissione Agricoltura della Camera.



Il testo prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette il “Paese di nascita degli animali, il paese di allevamento e quello in cui l'animale è stato macellato.

'Quello delle carne suine trasformate è un settore strategico per il Made in Italy e l'agricoltura italiana. Oltre il 40 per cento della carni lavorate in Italia è di provenienza straniera. Finalmente chiarezza e trasparenza per i consumatori. Ciò significa - chiude il deputato - tutela dei prodotti 100 per cento Made in Italy'.