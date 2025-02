Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Si è svolta questa mattina l’assemblea dei lavoratori di Bellco nella quale è stato riportato l’esito dell’incontro al Mimit del 6 febbraio. Durante tale incontro sono state approfondite le due proposte in campo'. Lo hanno reso noto in un comunicato stampa le segreterie di CGIL e Cisl. Le proposte, ricordiamo, erano già state illustrate nell'incontro al Ministero con la Regione e il sindaco del Comune di Mirandola lo scorso 25 gennaio.In particolare, per la re-industrializzazione e salvaguardia dell’occupazione di Mozarc Medical - ex Bellco di Mirandola sono state selezionate e presentate le offerte effettuate da Tianyi Norrdia, Consorzio Frattini (biomedicale) e Bci (fondo industriale di investimenti) a cui si affiancano anche opportunità complementari di impiego da parte di due imprese del settore biomedicale: Euroset e Livanova.'La prossima tappa del percorso - segnalano i sindacati - prevederà il passaggio di validazione del Golden Power relativamente alla scelta che, su indicazione dello stesso Ministero, verrà fatta dall’azienda. L’esito delle assemblee verrà riportato alle istituzioni del territorio che in questi mesi hanno accompagnato la vertenza.'Continueremo il confronto con l’azienda e gli attori in campo sul piano sociale con la finalità di accompagnare il processo di transizione e reindustrializzazione' - hanno dichiarato le organizzazioni sindacali Filctem Cgil e Femca Cisl. 'E’ necessario dare in mano ad ogni lavoratrice e lavoratore strumenti di scelta ed opportunità da gestire su base volontaria'.