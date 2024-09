Ex Bellco, vertice al Mimit: sei aziende interessate a continuità aziendale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dallo scouting dell’advisor è emerso che tre proposte non vincolanti provengono da realtà italiane e altre tre dal perimetro europeo. Proprio dall’Italia arriva il progetto che al momento l’advisor considera più promettente.”Esprimiamo soddisfazione per le notizie apprese al tavolo ministeriale e vigileremo sullo sviluppo del percorso che dovrà dare riscontri entro la fine dell’anno.

Importante la dichiarazione aziendale sulla continuità produttiva fino ai primi mesi del 2025, nell’attesa di verificare al prossimo tavolo di monitoraggio i tempi della reindustrializzazione. Chiediamo il coinvolgimento costante di parti sociali e istituzioni, a tutti i livelli, in ciascuna delle fasi che porteranno all’effettiva reindustrializzazione” - hanno dichiarato a margine dell’incontro le rappresentanze sindacali nazionali, territoriali di Modena e le RSU della Filctem Cgil e Femca Cisl - “l’obiettivo è il mantenimento della piena occupazione, comprendendo tutti i lavoratori, diretti, in appalto e somministrati”.

Positivi i commenti dei rappresentanti della Regione Emilia Romagna e della Sindaca del Comune di Mirandola, che si è espressa anche a nome di tutti i Comuni limitrofi.

“Entro il 30 di novembre le aziende interessate dovranno presentare il piano industriale. Subito dopo verrà riconvocato il tavolo di monitoraggio al Mimit” annunciano le Segreterie Nazionali Filctem Cgil e Femca Cisl.

“Ora siamo in una nuova fase, in un ambiente di discussione che si pone l’obiettivo di una soluzione positiva della vicenda - ha aggiunto l’assessore regionale Colla -. È un fatto positivo che la discussione si sia riaperta, a conferma della solidità dell’impresa in un distretto forte, attrattivo e competitivo a livello mondiale. Inoltre, a fronte dell’importanza della reputazione dei soggetti che saranno individuati, è necessario che i vertici di Mozarc Medical accompagnino con responsabilità il processo di reindustrializzazione, insieme al consolidamento e sviluppo del centro di ricerca e prototipazione”.