Ferrari debutta nella moda. Elkann: 'Protagonisti dell'eccellenza'

Fra poche ore sfilerà a Maranello la collezione uomo e donna della Casa, disegnata da Rocco Iannone,che raccontera' i valori di artigianalità, eleganza e l'innovazione di Ferrari. Ferrari aprirà ufficialmente alpubblico martedì prossimo il ristorante Cavallino nella location storica di via Abetone Inferiore, di fronte all'ingresso dello Stabilimento di Maranello, grazie alla collaborazione con Massimo Bottura e l'architetto India Mahdavi.Ulteriore espressione della passione e dell'eccellenza del brand, questo luogo custodisce ancora oggi, tra le sue mura originarie, le emozioni, i successi e i ricordi che hanno segnato la storia della Ferrari, evocando le origini stesse dell'azienda e lo spirito pioneristico del fondatore.Il Presidente di Ferrari, John Elkann, ha oggi dichiarato in occasione della presentazione a Maranello dei nuovi progetti di brand diversification: 'Ferrari vuole essere protagonista nel sostenere l'eccellenza e la migliore creatività taliana.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.