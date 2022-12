Fintech: cos’è?

Innovazione tecnologica e innovazione finanziaria: due settori della contemporaneità che non solo dialogano, ma si intrecciano, si arricchiscono l’un con l’altro fino a creare nuovi modelli di business. L'uso della tecnologia è una componente necessaria dell'innovazione finanziaria, tanto che oggi si parla sempre di più di fintech, un fenomeno che nell'ultimo decennio ha cambiato il modo in cui operano i servizi finanziari.'Fintech' è un neologismo composto dalla fusione di due parole: Finance (Fin) e Technology (Tech): tecnologia finanziaria o tecnofinanza, dunque. La finanza cambia volto grazie all’uso della tecnologia e il cambiamento non è un semplice maquillage, ma un radicale cambiamento strutturale, una vera e propria rivoluzione che ridisegna il modo di fare finanza.Come altri settori della vita quotidiana, anche nel mondo finanziario si è assistito alla sistematica e progressiva trasformazione digitale dei servizi, basti pensare al credito, alle valute virtuali, ai pagamenti digitali, alle consulenze online, ai processi di validazione delle transazioni, ai servizi per la gestione dei patrimoni (sulla tipologia dei servizi, trovate maggiori informazioni qui ).Insomma, fintech è il nuovo modo di intendere e operare in finanza; è “innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione tecnologica”, per usare la definizione messa a punto dalla Banca d’Italia, che specifica come tale cambiamento possa tradursi “in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull’offerta di servizi”.Andrea Crovetto, presidente nel biennio 2020-2021 di ItaliaFintech, l’associazione che raccoglie le imprese del settore in Italia, ha spiegato all’agenzia di stampa Adnkronos che “Grazie alla tecnologia, il Fintech rende i servizi finanziari più vicini alla clientela e rivoluziona il modus operandi di tutti gli operatori”.

Quali sono i servizi fintech?



Fintech significa offrire una pluralità molto ampia di servizi finanziari attraverso le ICT, cioè le nuove tecnologie della comunicazione. Non solo il fintech può offrire in modo tecnologicamente avanzato qualsiasi servizio finanziario tradizionale, ma mette a disposizione molti nuovi servizi, molte inedite opportunità.

I servizi fintech spaziano, dunque, dalla possibilità di effettuare qualsiasi tipo di pagamento, come può essere un semplice bonifico, ai servizi bancari offerti dalle challenger banks, banche che non hanno filiali e sportelli né fisici né online, ma che offrono, a costi contenuti, i propri servizi attraverso apposite app.

Aggiungiamo poi le azioni di crowdfunding oppure il digital banking, che porta benefici economici rilevanti agli utenti, in quanto usufruiscono di servizi finanziari e bancari di ogni tipo in tempi ridottissimi, nei momenti più comodi e con costi ridotti.

Fra i molteplici ambiti del fintech, c’è pure il Capital Market & Trading, la cui evoluzione è stata senza dubbio agevolata dai trend emergenti, come l’arrivo di piattaforme online, Blockchain, Artificial Intelligence, Advanced Analytics che hanno semplificato la contrattazione di titoli tra gli operatori finanziari, assicurando maggiore chiarezza e attendibilità ai player del mercato.

Anche il mondo delle assicurazioni è entrato a pieno titolo nella rivoluzione fintech, tanto che è stato coniato il nuovo termine insurtech e oggi non c’è prodotto assicurativo che non abbia una dimensione digitale, dalla ratifica all’emissione delle polizze, dalla consulenza degli esperti alla gestione del rischio.

I servizi fintech riguardano, inoltre, aree particolarmente delicate come la regtech, cioè l’utilizzo dell'innovazione digitale per supportare le aziende nelle procedure di conformità e di rispetto di norme e regolamenti.



Qual è la caratteristica della fintech?



La peculiarità delle imprese fintech è l’utilizzo di una largo spettro di nuove tecnologie digitali, dai big data all’intelligenza artificiale, dalla blockchain all’automazione dei processi robotici. L’utilizzo delle ICT permette di puntare e raggiungere obiettivi ambiziosi:

● Le nuove tecnologie digitali consentono di comprendere al meglio le esigenze, i bisogni, le aspettative e anche i timori dei clienti, ecco perché fintech significa anche soluzioni su misura per ciascun singolo utente.

● La fintech ha rivoluzionato non solo l’approccio con gli utenti finali, ma anche le modalità lavorative di tutti gli operatori;

In sintesi, possiamo affermare che le caratteristiche salienti della fintech possono racchiudersi in queste parole: velocità, accessibilità, risparmio, trasparenza, versatilità.



Qual è l'obiettivo principale per le imprese fintech?



L'obiettivo delle imprese fintech è quello di generare progressi e benefici per mezzo delle nuove tecnologie digitali al settore

● bancario;

● assicurativo;

● delle criptovalute;

● della sicurezza dei dati.

Non solo, ma dopo la crisi economica provocata prima dall’epidemia Covid e poi dalla guerra in Ucraina, il settore fintech può essere un bacino prezioso per mettere a disposizione delle aziende i rilevanti capitali del risparmio privato, garantendo liquidità aggiuntiva al sistema delle imprese.