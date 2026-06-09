Gambro Vantive: la cessione entra nella fase cruciale e il Governo apre alla Golden Power

La vertenza Gambro Vantive di Medolla compie un nuovo passo significativo. Al tavolo convocato oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il Governo ha confermato la disponibilità ad attivare la Golden Power, qualora il processo di cessione dello stabilimento biomedicale della Bassa modenese dovesse deviare da un percorso capace di garantire continuità produttiva, tutela occupazionale e salvaguardia delle competenze. Una scelta definita dall’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, «un elemento di controllo e garanzia» in una fase delicata per il futuro del sito.Al tavolo romano erano presenti la Regione Emilia‑Romagna, i Comuni di Medolla e Mirandola, le organizzazioni sindacali, Confindustria Emilia‑Area Centro e i vertici dell’azienda controllata dal fondo statunitense The Carlyle Group. L’azienda ha annunciato la nomina di un portavoce della procedura di vendita, incaricato di seguire l’intero percorso e di mantenere un’interlocuzione costante con istituzioni e sindacati.Il rappresentante ha illustrato lo stato della cessione, ribadendo tre obiettivi dichiarati come prioritari: tutela dell’occupazione, continuità produttiva, salvaguardia delle competenze del sito.L’assessore Paglia ha espresso soddisfazione per due elementi chiave emersi al tavolo: la disponibilità del Governo ad attivare la Golden Power, la possibilità, se necessario, di un ingresso di Invitalia nel capitale della futura società.Sono passaggi che avevamo chiesto fin dall’inizio', ha dichiarato. Tuttavia, Paglia ha richiamato la necessità di muoversi 'nel perimetro delle regole di ingaggio fissate', ricordando che permangono criticità: trasparenza ancora parziale, tempistiche non definite e investimenti ritenuti insufficienti per valorizzare pienamente lo stabilimento nella fase di transizione.ha accolto positivamente il riconoscimento del valore strategico nazionale dello stabilimento e dei suoi prodotti: 'Pur permanendo la preoccupazione per le prospettive della sede medollese di Vantive, si è accolto con favore il fatto che il Ministero abbia riconosciuto il valore strategico nazionale dello stabilimento e dei suoi prodotti, ipotizzando anche il ricorso agli strumenti previsti dal Golden Power qualora non si arrivi a una soluzione solida e credibile nella cessione del sito'.Calciolari ha inoltre sottolineato l’importanza della presenza al tavolo di Filipe Paias, responsabile globale di Vantive per l’emodialisi, definendola «un importante passo avanti nelle trattative».Il sindaco ha ricordato che il percorso «non sarà breve né semplice», ma ha garantito che gli enti locali 'assicurano la loro presenza a fianco dei lavoratori» e vigileranno affinché si giunga «a una soluzione positiva e in tempi rapidi'.Il Ministero ha annunciato una nuova convocazione prima della pausa estiva.Il sito di Medolla, che impiega circa 500 lavoratori diretti e sostiene un indotto significativo, ha ricevuto conferme di manifestazioni di interesse da parte di potenziali acquirenti.La Golden Power è lo strumento con cui il Governo può intervenire nelle operazioni societarie che riguardano asset strategici nazionali — come energia, telecomunicazioni, difesa, tecnologie critiche e infrastrutture sanitarie — per tutelare interesse nazionale, sicurezza e continuità produttiva.Nel caso di Medolla, può essere utilizzata per imporre condizioni, bloccare operazioni o indirizzare la cessione affinché non comprometta occupazione, filiere strategiche o capacità produttive del Paese.Il Mimit ha fissato un nuovo incontro a fine luglio, mentre una convocazione aggiuntiva è prevista prima della pausa estiva. Regione ed enti locali confermano la loro presenza al fianco dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali, in un percorso che resta complesso ma decisivo per il futuro industriale della Bassa modenese.