Gas e luce, nel 2022 bollette a +127% per le famiglie

Le bollette energetiche, dall'1 ottobre costeranno il 127% in più rispetto all'anno scorso. Lo sostiene Ircaf-Istituto ricerche consumo e formazione che in una nota fa notare come 'il valore della materia prima gas dei contratti stipulati in agosto per consegne ad ottobre ad oggi rileva un prezzo medio di 239 euro a Mwh equivalenti a 260 centesimi a mc'. Inoltre 'con l'aggiunta delle altre componenti di costo (trasporto, vendita, distribuzione e iva e altre componenti) si arriva ad un prezzo finale di 300-310 centesimi al mc, quello della energia elettrica (speculare all'aumento al prezzo del gas) salito da gennaio dai 224 euro medi a Mw/h, ad agosto dove il Pun (Prezzo medio unico nazionale) ha raggiunto la media sui 522 a Mw/h in questi ultimi giorni con dati consolidati di agosto'.L'hanno scorso, rileva ancora Ircaf, si era attestato mediamente a 125 euro a Mw/h, nel 2020 era 39 euro Mw/h.

Il Governo, prosegue l'istituto, 'sollecitato da tutte le forze politiche sta studiando risposte da dare al paese in un quadro in forte peggioramento ed esposto alla speculazione senza limiti e

che solo ora sembra attenuarsi dopo l'aprirsi di uno spiraglio per la riforma del mercato energia e di un tetto massimo del prezzo del gas a livello europeo'. Nonostante il Decreto Aiuti Bis del 4 agosto sulle tariffe del terzo trimestre di quest'anno, 'il quadro che si prospetta è questo, con ulteriori aumenti disastrosi'. Insomma, per Ircaf i provvedimenti 'sono del tutto insufficienti e il Governo attuale o quello che uscirà dalle elezioni del 25 settembre dovrà di nuovo drasticamente intervenire'.



L'analisi dell'istituto prende in considerazione il costo di un mc di gas nel domestico, che 'a tariffe mercato tutelato Arera fino al 30 settembre che viene a costare 123,62 centesimi di Euro al mc (108,43 solo costo materia prima) per una spesa annua per la famiglia tipo di 1400 mc annui per i primi tre trimestri del 2022 di 1382 euro'. Con gli aumenti previsti 'se non interverranno drastici provvedimenti dell'esecutivo', all'1 ottobre alla Borsa di Amsterdam con proiezione al Psv a 300 centesimi di euro al mc Ircaf prevede nel trimestre un ulteriore aumento di 1.092 euro che sommati ai primi tre trimestri del 2022 'comporta una spesa media per la famiglia tipo di circa 2.474 euro, ovvero una maggior spesa di 1.377 euro rispetto al 2021 con un aumento del 126%'. Dunque 'se confrontiamo la spesa 2022 con il 2020 l'aumento che si registra è del 151%'. Il costo di un kw/h di energia nel domestico tutelato al 30 settembre riferito al consumo della famiglia tipo di 2,700 kw/h è di 41,51 centesimi di euro al Kw/h, (di cui 31,17 centesimi il costo materia prima), prosegue l'analisi. 'Con l'ulteriore aumento delle tariffe, stante il Pun attuale, con valori consolidati da agosto agli 85 centesimi di euro al kw/h all'1 ottobre, registreremo una spesa: dei primi tre trimestri 2022 pari a 872 euro che sommato all'aumento previsto per il 4°trimestre di 574 euro, il totale ammonterà a 1446 euro per il 2022 con un aumento di 815 euro rispetto al 2021 pari al +191%'.

Confrontando la spesa annua prevista per il 2022 con il 2020 'l'aumento si attesterà a +200%. Sommando infine la bolletta di gas ed energia 2022, 'il costo annuo della famiglia tipo è pari a 3.920 euro. Dal confronto, l'aumento della spesa annua che si profila è di 2192 euro rispetto al 2021 pari al +127% e di 2452 euro sul 2020 pari al +167%', conclude Ircaf.