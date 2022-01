Giochi Preziosi entra nel capitale di Promotica: la leader italiana dei giocattoli ha infatti siglato un accordo per l'acquisto di 500mila azioni dalla controllante Dieci.Sette S.r.l, proprietaria alla data odierna di 13.600.000 azioni ordinarie, pari al 84,63% del capitale sociale di Promotica. La quota, rappresentativa del 3,11% del capitale sarà ceduta entro il 15 gennaio 2022, ad un prezzo di 3 euro ad azione, per un controvalore complessivo di 1,5 milioni di euro.Lo scorso 30 novembre era stato ultimato l’acquisto dal Gruppo Giochi Preziosi dell’80% di Grani & Partners spa, società con una storia di oltre 40 anni dalle consolidate competenze in ambito manifatturiero e licensing, nonché player internazionale sul mercato promozionale per prodotti dedicati al mondo del bambino e al mondo dell’adulto con particolare riferimento all’Automotive.