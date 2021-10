Green Pass, dai colossi motor valley tamponi gratis per lavoratori

Ducati, Lamborghini, Toyota, Bonfiglioli Riduttori passando per IMA - Industria Macchine Automatiche, sono sempre di più le aziende che hanno deciso di farsi carico dei tamponi. Alle quali si aggiunge l'azienda romana EnergRed.'L’E.S.Co. romana impegnata nel sostenere la transizione energetica delle pmi italiane con un particolare focus sulle fonti rinnovabili e sul solare ha così deciso, nel rispetto della libertà individuale di scelta, di farsi carico del costo dei tamponi di dipendenti e collaboratori, a tutela del diritto all’accesso al lavoro per tutti, anche per chi preferisce scegliere un percorso di prevenzione e di protezione personale che non sia quello del vaccino' - si legge in una nota.Da citare poi Brunello Cucinelli che già durante la pandemia aveva continuato a pagare gli stipendi pieni, donando anche la merce in eccesso invenduta, e che ora concederà ai non vaccinati di stare a casa con un’aspettativa retribuita di 6 mesi.Grazie a queste aziende, che non temono di assumersi responsabilità andando anche in controtendenza, si stima che ben 10 mila persone potranno continuare a lavorare in sicurezza.Per pagare i tamponi ai loro dipendenti da qui al 31 dicembre 2021, le aziende spenderanno oltre 11 milioni di euro. «Un impegno non indifferente, che potrebbe in parte essere mitigato riorganizzando il sistema di rilascio dei green pass, allungando i tempi di validità dei tamponi dalle attuali 48 ore del test rapido e 72 ore del test molecolare oppure dando la possibilità alle imprese di organizzarsi autonomamente per l’esecuzione dei test, oltre al supporto delle farmacie» osservano gli analisti di EnergRed.