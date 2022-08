I brand di lusso si adattano al mercato: boom di acquisti online

La pandemia del 2020 ha stravolto le abitudini dei consumatori, ma anche velocizzato un processo di digitalizzazione degli acquisti che era già iniziato.Uno dei settori che ha dovuto ri-concepire le strategie di vendita è stato quello dei luxury-brand, che fino a poco tempo fa viaggiavano “su binari diversi” rispetto ai business plan del commercio in generale.Oggi, grazie alle tempestività dei brand che operano nella vendita di beni di lusso, possiamo dire che anche questa “branca” del commercio è entrata a pieno titolo nelle abitudini degli e-consumatori. Oggi chiunque può usare un codice sconto Farfetch , o Louis Vuitton, o Hermès, per citarne alcuni, per acquistare a prezzi molto convenienti i prodotti ideati dai designer più famosi. E soprattutto godendo di un’esperienza d’acquisto appagante e completamente sicura. Ma vediamo come si è trasformato il mercato dei beni di lusso, e quali sono le prospettive future.Un interessante report realizzato da uno specialista ci fa comprendere come il mercato del lusso non ha conosciuto crisi, nemmeno durante la pandemia. Questo perché, fisiologicamente, la domanda rimane invariata perché deriva dalla “nicchia” difficilmente attaccabile dalle crisi economiche. Soprattutto, negli ultimi anni, è cresciuta esponenzialmente la domanda da parte dei Paesi Asiatici, e l’intenso sviluppo della Cina ha certamente contribuito.In linea generale, dalla fine degli anni Novanta i brand di lusso hanno visto incrementi esponenziali. Hagen Ernst, Deputy Head of Research And Portfolio Management della società tedesca di asset management indipendente DJE Kapital AG, ci illustra alcuni dati interessanti. E qualche case history di successo, come ad esempio Farfetch, Hermès, Louis Vuitton e Cartier. Un’attenzione particolare da parte dell’esperto è stata rivolta proprio al “digital luxury”.Dobbiamo un po’ distinguere l’andamento del mercato generale con l’immissione dei luxury brand nell’e-commerce. La percentuale è ancora un po’ bassa. Fino all’anno scorso si attestava sul 23%. Ma si trattava di un margine solamente all’inizio, poiché adesso è “boom” di richieste. Lo dimostrano proprio i numeri, espressi nella relazione prodotta da Hagen Ernst. In linea generale, infatti, alcuni marchi stanno letteralmente prendendo il volo. Hermes ha aumentato il suo volume di vendita del 77% solamente nella prima metà del 2021. Louis Vuitton vanta una crescita crescita del 57% su base annuale, e comunque di un buon +38% rispetto ai livelli precedenti alla pandemia.Prendendo ad esempio Cartier, troviamo volumi di vendita cresciuti addirittura del 142% rispetto all’anno scorso. Mentre se volgiamo lo sguardo al comparto italiano, il report segnala le performance di Ferragamo, Prada e Cucinelli, il famoso marchio di maglieria. Quest’ultimo brand di lusso ha messo a segno crescite del 183%.Anche se l’e-commerce pare leggermente frammentato nell’offerta dei luxury brand, tendenzialmente il passo più importante è stato fatto. Le strategie hanno funzionato e adesso una fetta molto più ampia di consumatori può provare esperienze d’acquisto di alto livello comodamente da Pc.E tornando a Farfetch, la piattaforma specializzata nella vendita di beni di lusso come abbigliamento e accessori, dobbiamo segnalare il dato emerso dal report di Hagen Ernst. È stata definita, infatti, la maggiore piattaforma e-commerce per il comparto della moda di lusso. Basti pensare che nel 2020, in piena pandemia e crisi mondiale, le sue vendite sono aumentate del 64%, arrivando a guadagnare quasi 2 miliardi di dollari. Ma anche grazie a tutti i negozi aperti in ogni Paese al mondo, la crescita di Farfetch è davvero rilevante, e porta con orgoglio il risultato raggiunto nell’ultimo trimestre 2021. Un +43% che rimane per il momento nella storia della moda e soprattutto del digital luxury.