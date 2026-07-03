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Inalca Castelvetro: Flai Cgil primo sindacato

Inalca Castelvetro: Flai Cgil primo sindacato

Intervento dei referenti provinciali del sindacato Claudio Riso e Diego Bernardini

2 minuti di lettura
Con 489 voti e 13 RSU elette su 21 la Flai CGIL diventa la prima rappresentanza sindacale all'interno dello stabilimento Inalca di Castelvetro È il risultato delle elezioni per il rinnovo delle Rsu che si sono tenute nei giorni 26, 29 e 30 giugno, mentre questa mattina si sono svolte le operazioni di scrutinio.
Tra le Rsu elette, per la prima volta la Flai Cgil riesce inoltre ad ottenere un rappresentante sindacale nel collegio degli impiegati.
“Si tratta di un risultato straordinario e in qualche modo anche storico – affermano Claudio Riso, segretario generale dalla Flai Cgil di Modena e Diego Bernardini, componente di segreteria e funzionario di zona – che premia un lavoro di presenza e attenzione costante nel tempo”
“L’attività della Flai Cgil sullo stabilimento Inalca di Castelvetro ha una lunghissima storia che ha visto diverse fasi.
Da ultimo ci piace evidenziare l’importantissimo risultato, ottenuto grazie ad un accordo nazionale siglato unitariamente da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, che ha portato all’assunzione alle dirette dipendenze di Inalca di 1500 lavoratori in tutta Italia, dei quali 542 nella sede di Castelvetro”, proseguono i due sindacalisti.
Il risultato di queste elezioni è particolarmente importante perché ottenuto in una delle aziende più importanti e
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rappresentative del comparto carni del territorio modenese, oltre che essere una delle principali aziende italiane del settore agroalimentare, specializzata nella produzione e trasformazione di carni bovine e nella distribuzione di prodotti alimentari.
Fa parte del Gruppo Cremonini e opera con una presenza internazionale in numerosi Paesi.
L’azienda è attiva lungo l’intera filiera, dalla lavorazione delle carni alla logistica e distribuzione per la ristorazione e la grande distribuzione.
Essere primo sindacato in questa realtà è per noi motivo di orgoglio e grande soddisfazione per il riconoscimento che ci arriva dalle lavoratrici e dai lavoratori.
La Flai Cgil ringrazia tutti i candidati che si sono messi a disposizione e tutti i lavoratori che hanno sostenuto la nostra Organizzazione Sindacale'

 

Claudio Riso
Segretario Generale
Flai Cgil Modena
Diego Bernardini
Componente segreteria
Flai Cgil Modena
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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