Inalca Castelvetro: Flai Cgil primo sindacato

Tra le Rsu elette, per la prima volta la Flai Cgil riesce inoltre ad ottenere un rappresentante sindacale nel collegio degli impiegati.
“Si tratta di un risultato straordinario e in qualche modo anche storico – affermano Claudio Riso, segretario generale dalla Flai Cgil di Modena e Diego Bernardini, componente di segreteria e funzionario di zona – che premia un lavoro di presenza e attenzione costante nel tempo”
“L’attività della Flai Cgil sullo stabilimento Inalca di Castelvetro ha una lunghissima storia che ha visto diverse fasi.
Da ultimo ci piace evidenziare l’importantissimo risultato, ottenuto grazie ad un accordo nazionale siglato unitariamente da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, che ha portato all’assunzione alle dirette dipendenze di Inalca di 1500 lavoratori in tutta Italia, dei quali 542 nella sede di Castelvetro”, proseguono i due sindacalisti.
Il risultato di queste elezioni è particolarmente importante perché ottenuto in una delle aziende più importanti e
Fa parte del Gruppo Cremonini e opera con una presenza internazionale in numerosi Paesi.
L’azienda è attiva lungo l’intera filiera, dalla lavorazione delle carni alla logistica e distribuzione per la ristorazione e la grande distribuzione.
Essere primo sindacato in questa realtà è per noi motivo di orgoglio e grande soddisfazione per il riconoscimento che ci arriva dalle lavoratrici e dai lavoratori.
La Flai Cgil ringrazia tutti i candidati che si sono messi a disposizione e tutti i lavoratori che hanno sostenuto la nostra Organizzazione Sindacale'
Claudio Riso
Segretario Generale
Flai Cgil Modena
Diego Bernardini
Componente segreteria
Flai Cgil Modena