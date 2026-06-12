Cta Design di Nonantola: azienda chiusa e stipendi bloccati: presidio dei lavoratori

Questa mattina i lavoratori dell’azienda CTA Design Srl di Nonantola si sono uniti in un presidio di protesta davanti ai cancelli dell’azienda, chiusa da ormai 3 settimane per un’improvvisa mancanza di commesse da parte della committente. La mobilitazione nasce da una situazione salariale ormai insostenibile: le maestranze attendono da due mesi il pagamento delle retribuzioni.

La vicenda nasce dall'affitto a CTA di un ramo d'azienda della SCN srl, una realtà storica in cui una decina di lavoratori ha sempre operato in condizioni stabili e con stipendi pagati con assoluta puntualità. Oggi, sotto la gestione della CTA – che nel frattempo è cresciuta fino a contare ben 85 dipendenti – lo scenario è drammaticamente cambiato, lasciando decine di famiglie senza reddito e senza certezze.

I lavoratori e la Fiom Cgil chiedono con forza il rispetto dei propri diritti fondamentali: gli stipendi arretrati devono essere pagati immediatamente, anche dall'azienda committente, se necessario, con l'attivazione della responsabilità in solido, accertata l'inadempienza della CTA.

'E’ necessario - afferma Stefano Beneventi funzionario della Fiom Cgil di Modena - l'apertura immediata di un tavolo di confronto con i vertici aziendali e la committenza, ad oggi ancora negato. La priorità - continua Beneventi - è sbloccare i pagamenti per dare respiro ai lavoratori e assicurando una continuità aziendale'.