Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cta Design di Nonantola: azienda chiusa e stipendi bloccati: presidio dei lavoratori

Cta Design di Nonantola: azienda chiusa e stipendi bloccati: presidio dei lavoratori

La vicenda nasce dall'affitto a CTA di un ramo d'azienda della SCN srl, realtà storica in cui una decina di lavoratori ha sempre operato in condizioni stabili

1 minuto di lettura

Questa mattina i lavoratori dell’azienda CTA Design Srl di Nonantola si sono uniti in un presidio di protesta davanti ai cancelli dell’azienda, chiusa da ormai 3 settimane per un’improvvisa mancanza di commesse da parte della committente. La mobilitazione nasce da una situazione salariale ormai insostenibile: le maestranze attendono da due mesi il pagamento delle retribuzioni.

La vicenda nasce dall'affitto a CTA di un ramo d'azienda della SCN srl, una realtà storica in cui una decina di lavoratori ha sempre operato in condizioni stabili e con stipendi pagati con assoluta puntualità. Oggi, sotto la gestione della CTA – che nel frattempo è cresciuta fino a contare ben 85 dipendenti – lo scenario è drammaticamente cambiato, lasciando decine di famiglie senza reddito e senza certezze.

I lavoratori e la Fiom Cgil chiedono con forza il rispetto dei propri diritti fondamentali: gli stipendi arretrati devono essere pagati immediatamente, anche dall'azienda committente, se necessario, con l'attivazione della responsabilità in solido, accertata l'inadempienza della CTA.

'E’ necessario - afferma Stefano Beneventi funzionario della Fiom Cgil di Modena - l'apertura immediata di un tavolo di confronto con i vertici aziendali e la committenza, ad oggi ancora negato. La priorità - continua Beneventi - è sbloccare i pagamenti per dare respiro ai lavoratori e assicurando una continuità aziendale'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nonantola, l'ultimo saluto a Gabriele Serafini del Forno Baracca

Nonantola, l'ultimo saluto a Gabriele Serafini del Forno Baracca

Controlli nel ponte del primo maggio: due fermati con droga in auto

Controlli nel ponte del primo maggio: due fermati con droga in auto

Nonantola, taglio del nastro per il nuovo Eurospar: 38 posti di lavoro

Nonantola, taglio del nastro per il nuovo Eurospar: 38 posti di lavoro

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Fedex Modena: 72 corrieri in appalto lasciati a casa per disdetta e controdisdetta tra Fedex e Mov.Ing

Fedex Modena: 72 corrieri in appalto lasciati a casa per disdetta e controdisdetta tra Fedex e Mov.Ing

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi non lascia e raddoppia: eletto presidente Associazione Fondazioni bancarie

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi non lascia e raddoppia: eletto presidente Associazione Fondazioni bancarie

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

Aimag, dopo la debacle con Hera ecco l'atteso Patto di sindacato che obbedisce alla Corte dei Conti

Aimag, dopo la debacle con Hera ecco l'atteso Patto di sindacato che obbedisce alla Corte dei Conti

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti I numeri di Confindustria ceramica: fatturato a 7,5 miliardi, 242 imprese e 25.500 addetti

I numeri di Confindustria ceramica: fatturato a 7,5 miliardi, 242 imprese e 25.500 addetti

Confagricoltura: 'La Pac rimetta al centro il reddito delle imprese'

Confagricoltura: 'La Pac rimetta al centro il reddito delle imprese'

Gambro Vantive: la cessione entra nella fase cruciale e il Governo apre alla Golden Power

Gambro Vantive: la cessione entra nella fase cruciale e il Governo apre alla Golden Power

Bce verso un rialzo dei tassi: inflazione record e tensioni globali spingono Francoforte

Bce verso un rialzo dei tassi: inflazione record e tensioni globali spingono Francoforte