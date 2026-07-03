Castelvetro, Rsu Inalca: Flai Cgil vince le elezioni ed è il primo sindacato

Con 489 voti e 13 RSU elette su 21, la Flai Cgil, sindacato dei lavoratori dell’agroindustria, è il primo sindacato nello stabilimento Inalca di Castelvetro. È il risultato delle elezioni per il rinnovo delle Rsu che si sono tenute nei giorni 26, 29 e 30 giugno, mentre questa mattina si sono svolte le operazioni di scrutinio. Tra le Rsu elette, per la prima volta la Flai Cgil riesce inoltre ad ottenere un rappresentante sindacale nel collegio degli impiegati.

'Si tratta di un risultato straordinario e in qualche modo anche storico - affermano Claudio Riso, segretario generale dalla Flai Cgil di Modena e Diego Bernardini, componente di segreteria e funzionario di zona - che premia un lavoro di presenza e attenzione costante nel tempo'.

'L’attività della Flai Cgil sullo stabilimento Inalca di Castelvetro ha una lunghissima storia che ha visto diverse fasi. Da ultimo ci piace evidenziare l’importantissimo risultato, ottenuto grazie ad un accordo nazionale siglato unitariamente da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, che ha portato all’assunzione alle dirette dipendenze di Inalca di 1500 lavoratori in tutta Italia, dei quali 542 nella sede di Castelvetro - proseguono i due sindacalisti -.

Il risultato di queste elezioni è particolarmente importante perché ottenuto in una delle aziende più importanti e rappresentative del comparto carni del territorio modenese, oltre che essere una delle principali aziende italiane del settore agroalimentare, specializzata nella produzione e trasformazione di carni bovine e nella distribuzione di prodotti alimentari. Fa parte del Gruppo Cremonini e opera con una presenza internazionale in numerosi Paesi. L’azienda è attiva lungo l’intera filiera, dalla lavorazione delle carni alla logistica e distribuzione per la ristorazione e la grande distribuzione. Essere primo sindacato in questa realtà è per noi motivo di orgoglio e grande soddisfazione per il riconoscimento che ci arriva dalle lavoratrici e dai lavoratori'.