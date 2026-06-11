Amo, intesa con la Cgil sull'accordo di secondo livello

La Filt Cgil e l’Amo Modena hanno raggiunto un’intesa riguardante l’accordo di secondo livello che introduce significativi miglioramenti economici e normativi per le lavoratrici e i lavoratori dell’ente.

L’intesa prevede un Premio di Risultato (PDR) articolato sul triennio 2026-2028, con importi pari a 2.000 euro per l’anno 2026, 2.100 euro per l’anno 2027, 2.200 euro per l’anno 2028.

L’accordo stabilisce inoltre l’incremento del valore del buono pasto, che viene elevato a 9 euro giornalieri per tutti i dipendenti.

'Tra i contenuti qualificanti dell’intesa figurano anche specifiche disposizioni in materia di smart working e welfare aziendale, con l’obiettivo di migliorare la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata e di rafforzare il benessere organizzativo - si legge in un nota della Cgil -. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla formazione professionale, attraverso interventi finalizzati ad accrescere competenze e professionalità del personale. La Filt Cgil di Modena esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, che riconosce il valore del lavoro svolto dalle lavoratrici e dai lavoratori impegnati nella programmazione e progettazione dei servizi di trasporto pubblico locale della provincia di Modena. L’accordo rappresenta un importante passo avanti nel percorso di valorizzazione del personale e di rafforzamento della qualità del servizio pubblico offerto ai cittadini'.

In foto: Andrea Bosi amministratore unico Amo e Alfonso De Gregorio Filt Cgil che firmano l'accordo