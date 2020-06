Italpizza: aumento unilaterale stipendi

Nel luglio scorso è stato raggiunto uno storico accordo di sito tra Italpizza spa, Evologica Soc. coop. e i sindacati che riguarda oltre 500 lavoratori e che prevede progressivi adeguamenti economici con riferimento al Contratto nazionale Industria Alimentare in essere al luglio 2019. Inoltre, entro il 2022, prevede la totale internalizzazione dei lavoratori in capo ad Italpizza spa e la relativa applicazione integrale del Contratto.'Il Contratto nazionale Industria Alimentare è scaduto il 30 novembre 2019. Le trattative per il rinnovo tra Federalimentare e i sindacati, iniziate a fine dello scorso anno, hanno subito una battuta d’arresto durante il periodo dell’emergenza Covid 19. In questa fase d’incertezza, il percorso negoziale è stato segnato da un inedito procedimento che ha visto tutte le 13 associazioni industriali delle varie categorie alimentari aderenti a Federalimentare sottoscrivere con i sindacati accordi separati, portando come effetto il mancato rinnovo - si legge in una nota di Italpizza -. Gli accordi separati prevederebbero per la parte economica il riconoscimento di una prima tranche di aumenti retributivi da corrispondere nel mese di maggio 2020 con decorrenza 1° dicembre 2019 e valevole per tutto il 2020. Pur essendo ancora in fase di rinnovo Italpizza spa ed Evologica Soc. coop., di comune accordo, hanno ritenuto di riconoscere comunque gli effetti economici generati dagli accordi separati delle singole associazioni industriali di categoria con i sindacati, ai soci lavoratori di Evologica Soc. coop. del sito Italpizza spa rientranti nei benefici previsti dall’accordo di sito del luglio scorso, già nelle buste paga del mese di maggio, con decorrenza primo gennaio 2020 e valevole per tutto il 2020'.