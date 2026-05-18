Italpizza, firmato il primo contratto integrativo aziendale

'I sindacati Fai Cisl Emilia Centrale, Flai Cgil e Uila Uil esprimono soddisfazione per la sottoscrizione del primo contratto integrativo aziendale in Italpizza, raggiunto dopo oltre un anno dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e al termine di un percorso negoziale articolato e responsabile'. Lo fanno sapere in una nota Daniele Donnarumma della Fai Cisl Emilia Centrale, Monia Auricchio della Flai Cgil Modena ed Ennio Rovatti della Uila Uil Modena e Reggio Emilia.





'L’ipotesi di accordo è stata sottoposta al voto delle lavoratrici e dei lavoratori nelle tre assemblee svoltesi il 15 maggio scorso, ricevendo il consenso unanime dei presenti. Un risultato che conferma il valore del lavoro svolto dalle Rsa e dalle Organizzazioni Sindacali e la centralità della contrattazione collettiva come strumento concreto per migliorare condizioni di lavoro, tutele e salario. Con questo accordo, a lavoratrici e lavoratori viene riconosciuto il primo contratto integrativo aziendale della storia di Italpizza. È un passaggio importante, che consolida una fase di relazioni industriali strutturate, fondate sul confronto, sulla responsabilità e sulla contrattazione. L’accordo introduce avanzamenti significativi sul piano normativo ed economico: rafforzamento delle relazioni industriali, formazione professionale, pari opportunità, attenzione ad ambiente, salute e sicurezza, migliore programmazione di ferie e permessi, ferie solidali, misure a tutela delle donne vittime di violenza di genere, contrasto alle molestie e riconoscimento del tempo di vestizione e svestizione.

Sul piano economico, viene introdotto un Premio per Obiettivi legato a parametri condivisi tra le parti, connessi a sicurezza, efficienza, qualità e andamento produttivo. Attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati, il premio oggi previsto dal Ccnl potrà essere significativamente incrementato, fino a triplicare il valore attualmente riconosciuto, trasformando la produttività in una concreta occasione di redistribuzione salariale - spiegano ancora i sindacati -. L’intesa prevede inoltre la possibilità di convertire il premio in welfare aziendale incrementando un ulteriore 10% e consolida misure a sostegno della vita personale e familiare, tra cui bonus matrimonio, bonus nascita e adozione e borse di studio per i figli dei dipendenti. Per Fai Cisl Emilia Centrale, Flai Cgil e Uila Uil questo contratto rappresenta un risultato di grande valore sindacale, perché dimostra che la contrattazione, quando è praticata con serietà, competenza e unità, può produrre avanzamenti concreti per le persone e contribuire alla crescita ordinata e sostenibile dell’impresa. Le Rsa e le Organizzazioni Sindacali ringraziano le lavoratrici e i lavoratori per la partecipazione, la fiducia e il consenso espresso.La firma del primo contratto integrativo aziendale in Italpizza non è soltanto la conclusione di una trattativa: è il riconoscimento di un percorso collettivo e l’avvio di una nuova fase di partecipazione, tutela e responsabilità condivisa'.