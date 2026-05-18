Italpizza, firmato il primo contratto integrativo aziendale

'I sindacati Fai Cisl Emilia Centrale, Flai Cgil e Uila Uil esprimono soddisfazione per la sottoscrizione del primo contratto integrativo aziendale in Italpizza, raggiunto dopo oltre un anno dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e al termine di un percorso negoziale articolato e responsabile'. Lo fanno sapere in una nota Daniele Donnarumma della Fai Cisl Emilia Centrale, Monia Auricchio della Flai Cgil Modena ed Ennio Rovatti della Uila Uil Modena e Reggio Emilia.
'L’ipotesi di accordo è stata sottoposta al voto delle lavoratrici e dei lavoratori nelle tre assemblee svoltesi il 15 maggio scorso, ricevendo il consenso unanime dei presenti. Un risultato che conferma il valore del lavoro svolto dalle Rsa e dalle Organizzazioni Sindacali e la centralità della contrattazione collettiva come strumento concreto per migliorare condizioni di lavoro, tutele e salario. Con questo accordo, a lavoratrici e lavoratori viene riconosciuto il primo contratto integrativo aziendale della storia di Italpizza. È un passaggio importante, che consolida una fase di relazioni industriali strutturate, fondate sul confronto, sulla responsabilità e sulla contrattazione. L’accordo introduce avanzamenti significativi sul piano normativo ed economico: rafforzamento delle relazioni industriali, formazione professionale, pari opportunità, attenzione ad ambiente, salute e sicurezza, migliore programmazione di ferie e permessi, ferie solidali, misure a tutela delle donne vittime di violenza di genere, contrasto alle molestie e riconoscimento del tempo di vestizione e svestizione.