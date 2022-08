Italpizza lancia catena di pizzerie 'Numero 1'

Italpizza, leader nella produzione di pizze con un volume d’affari previsto di circa 200 milioni di euro, nel 2022 ha avviato la sperimentazione di una nuova e innovativa catena di pizzerie denominata “Numero 1”: un innovativo format in stile “modern chic” ideale per passare un momento in compagnia con amici e famiglia. La novità consiste nell’offrire la possibilità di consumare un prodotto di alta qualità basato su ricette gourmet, con un servizio particolarmente veloce. La “Numero 1”, infatti, realizza il primo concept di fast food della pizza: un prodotto di qualità, preparato sul momento con ingredienti freschi e genuini, che garantisce tempi di attesa molto ridotti rispetto alle altre pizzerie. I clienti verranno accolti in un ambiente moderno e informale, perfetto per condividere un momento conviviale in compagnia dei prodotti Italpizza.Il primo locale è stato aperto al pubblico a Modena in Strada Vignolese, 1526/b, poco distante dal casello autostradale di Modena Sud.La Pizzeria presenta un Menù molto ricco, composto da nove pizze farcite al momento; Pinsa farcita al momento con otto diverse ricette; quattro insalate gourmet accompagnate da una deliziosa Pinsa e squisiti dessert, il tutto a prezzi concorrenziali.Per i più piccoli, non manca un Menù baby a loro dedicato, composto da una pizza baby, una bibita e un gelato.Attualmente la prima pizzeria “Numero 1” è aperta tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 10 alle 22.30.