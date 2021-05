Italpizza per il Corriere è tra le 200 migliori imprese medie d'Italia

L’inserto L’Economia del “Corriere della Sera” ha pubblicato la classifica “I magnifici 200”, le migliori medie imprese italiane. Si tratta di un indicatore particolarmente rilevante per il mondo industriale: è proprio in questo elenco, infatti, che si trovano le aziende che, grazie ai propri eccellenti risultati, superano il convenzionale confine tra medie e grandi industrie, rappresentando così l’asse su cui puntare per lo sviluppo del Paese. Tra le imprese in elenco c’è anche la modenese Italpizza, leader nazionale nella produzione di pizze d’alta qualità.'E’ con piacere che apprendiamo questa notizia - afferma Cristian Pederzini, CEO di Italpizza -. Prendere consapevolezza che Italpizza faccia parte di quel gruppo di imprese d’eccellenza che rappresentano il futuro per il nostro Paese, ci affida una maggiore responsabilità verso, anche, il territorio che rappresentiamo. Questo risultato - conclude Pederzini - non sarà per noi un punto d’arrivo, ma un ulteriore stimolo al continuo miglioramento'.