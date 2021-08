Italpizza porta a Cibus due novità

Inizia oggi Cibus 2021, la prima grande fiera internazionale dedicata al Made in Italy agroalimentare a svolgersi in presenza. Alle Fiere di Parma fino al 3 settembre si torna a fare esperienza diretta delle novità del food & beverage.“Orgogliosi di rappresentare da 30 anni il Made in Italy nel mondo, è con soddisfazione che torniamo a partecipare al Cibus - afferma Massimo Sereni, Direttore Commerciale di Italpizza, leader nazionale nella produzione di pizze d’alta qualità -. L’edizione di quest’anno è particolarmente importante perché ci permette di tornare nuovamente in presenza a contatto con i protagonisti della filiera agroalimentare. Tante saranno le novità -annuncia Sereni- in particolare “La Numero Uno”, un’innovazione nel mondo delle pizze tonde surgelate, dal carattere tipico della tradizione napoletana, si contraddistingue per un impasto sottile al centro, ma alveolato e croccante nel cornicione. Poi la “26x38 Tonno e Cipolla” -prosegue Sereni- la prima pizza con farcitura di pesce che amplia la gamma di maggiore successo “26x38”: stuzzicante ed appetitosa, la nuova referenza è perfetta per gli amanti dei gusti decisi e ricchi di sapore, la base sottile della gamma è, infatti, arricchita con salsa di pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla rossa. Questo evento sarà per noi d’ispirazione al continuo miglioramento verso l’innovazione, l’internazionalizzazione e crescita sul mercato”.