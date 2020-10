Italpizza vince 'Il mio prodotto del cuore'

Italpizza, leader nazionale nella produzione di pizze surgelate di alta qualità, si è aggiudicata il premio italiano “Il Mio Prodotto del Cuore 2020-21”, promosso dalla rivista di settore Largo Consumo, in collaborazione con Studio Orlandini. Si tratta di un riconoscimento che mira a premiare la qualità e la bontà di prodotti di diverse categorie.La Pizza Margherita “26x38” ha vinto nella sezione “Pizze e Piadine”. Giunto alla terza edizione, “Il Mio Prodotto del Cuore” ha visto gareggiare diversi prodotti suddivisi in 28 categorie, da cui sono stati selezionati i corrispettivi 28 vincitori, decretati mediante specifici parametri di valutazione: il rapporto qualità-prezzo, la ripetitività degli acquisti, la presentazione dei prodotti e l’intenzione di raccomandarli ad altri.“Ricevere questo premio ci rende molto orgogliosi, essere stati scelti e premiati dai consumatori è perItalpizza non solo una grande soddisfazione, ma la conferma che noi abbiamo nel cuore i nostriconsumatori.” - ha affermato Massimo Sereni, Direttore Commerciale di Italpizza-.

