La Ccc di Trombone chiude il 2019 con un risultato di meno 1,6 milioni

Fatturato di 44,8 milioni di euro e risultato operativo di meno 1,6 milioni. L'assemblea dei soci del Consorzio Cooperative Costruzioni Ccc ha approvato il bilancio 2019 che, pur registrando una perdita, evidenzia un miglioramento rispetto ai dati 2018

'Nel 2019 si è proceduto con il Consorzio Integra alla proroga del contratto di affitto del ramo d’azienda per un ulteriore triennio con un ampliamento dei termini contrattuali entro i quali Ccc potrà accettare l’offerta irrevocabile di acquisto formulata da Integra; tale modifica consentirà a Ccc di completare la propria riorganizzazione ed al Consorzio Integra di proseguire nella valorizzazione del Ramo di Azienda' - si legge in una nota. 'E’ proseguito anche nel 2019 il programma di contenimento dei costi di struttura, in particolare in termini di ulteriore riduzione del personale, che ha comportato la cessazione del rapporto di lavoro con ulteriori risorse per lo più in seguito a pensionamenti, dando adito ad un’ulteriore riduzione di costi di circa 1,2 milioni rispetto al 2018. La gestione finanziaria ha dato risultati positivi sia in termini di incasso di interessi su lavori per 1,659 milioni di euro'.

'Siamo soddisfatti; quando abbiamo iniziato questo percorso – ha detto il presidente del Consorzio Cooperative Costruttori Domenico Livio Trombone (qui un approfondimento) – di certo non pensavamo che fosse facile. Il Ccc è sempre stato un punto di riferimento per le singole società cooperative. Il sommovimento attraversato dal settore delle Costruzioni è stato così grave da mettere a rischio l'intero settore. E anche se siamo soddisfatti non possiamo sottovalutare i rischi ulteriori che abbiamo di fronte, ora aggravati dalla pandemia; ma abbiamo chiaro il potenziale che Ccc può ancora esprimere e che proveremo a far emergere anche grazie alle professionalità dei nostri colleghi. Ci stiamo trasformando in uno strumento per gestire i problemi delle cooperative – prosegue Trombone – siamo in grado di dare supporto e conoscenze, di gestire piani complessi intervenendo anche direttamente. In Ccc esistono competenza e professionalità da mettere a servizio delle nostre Cooperative ed anche dei terzi”.

“Abbiamo dimostrato, con la riorganizzazione del Consorzio, che anche le crisi, se ben gestite, possono generare delle opportunità ed avere esiti positivi” è la dichiarazione di Leonardo Dorini, vice presidente del Ccc.