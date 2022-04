La ceramica italiana protagonista a Coverings 2022

Oltre 100 marchi italiani che producono piastrelle di ceramica all'avanguardia e prodotti per la posa presentano, fino a venerdì 8 aprile, le loro ultime collezioni all'interno del Padiglione Italiano situato nella Central Hall, organizzato da Confindustria Ceramica. Al centro, lo stand Ceramics of Italy (Stand C6433) costituisce un hub per l’ospitalità dei partecipanti, punto d'incontro che mostra al contempo applicazioni innovative con piastrelle italiane.E’ in programma oggi, mercoledì 6 aprile (seguiranno aggiornamenti), la Conferenza Stampa Internazionale Ceramics of Italy, dove i rappresentanti di Confindustria Ceramica e ICE evidenzieranno la situazione dell'industria ceramica italiana e le nuove tendenze ceramiche. Nell’occasione verranno annunciati anche i vincitori del Ceramic of Italy Tile Competition 2022 e del Confindustria Ceramica North American Distributor Award.