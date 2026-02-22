La figura del consulente aziendale: chi è e cosa fa

Il consulente aziendale è un professionista esterno specializzato nell’assistere le imprese italiane attraverso analisi approfondite e strategie mirate per superare inefficienze e cogliere opportunità di crescita. Nel contesto attuale, caratterizzato da transizione digitale accelerata, normative ESG stringenti e instabilità sui mercati internazionali, questa figura emerge come pilastro per la competitività delle PMI, con una domanda in aumento del 15% annuo secondo osservatori recenti del mercato del lavoro. Le aziende ricorrono sempre più a consulenti per navigare complessità come l’integrazione dell’IA e la gestione di rischi geopolitici, trasformando sfide in vantaggi sostenibili. In questo articolo vedremo cosa fa il consulente aziendale, qual è la sua formazione e quali sono le opportunità future.
Consulente aziendale: chi è
La figura del consulente aziendale è nata negli anni ’80 con le prime ristrutturazioni industriali. In Italia questa professione è passata da mera ottimizzazione contabile a partnership strategica globale. Oggi questa figura si confronta principalmente con le novità introdotte dall’IA generativa, che automatizza analisi dati ma amplifica il bisogno di expertise umana per interpretazioni contestualizzate ed efficaci per avere risultati su investimenti e produttività. Il ruolo centrale dell’intelligenza artificiale è confermato anche dalla ricerca Linkedin sui lavori più richiesti nel 2026.
Secondo la classifica infatti, l’ingegnere AI è il professionista più ricercato
, seguito però da diversi ruoli di consulenza, tra i quali il consulente strategico e il consulente per lo sviluppo commerciale.
Consulente aziendale: la formazione
I percorsi formativi e le qualifiche richieste per diventare consulente aziendale sono molto specifici, ma in genere chi sceglie la strada verso questa professione tende a completare gli studi conseguendo una laurea in scienze economiche o una laurea magistrale in economia
, così da ottenere un’infarinatura sia teorica sia pratica sull'analisi dei mercati. La laurea in economia si può conseguire anche nelle università telematiche come Unicusano, ideali per chi bilancia studio e lavoro. La preparazione però non si ferma alla laurea. Soprattutto se si desidera perfezionare alcune specializzazioni, è consigliato un master executive in management strategico o altri master su discipline molto attuali, come la già citata intelligenza artificiale.
Consulente aziendale: cosa fa
Il consulente svolge un ventaglio di attività: dall’audit iniziale per mappare processi e flussi finanziari, alla progettazione di roadmap operative che riducono i costi del 20% in media. Gestisce progetti di change management, formando team su tool come ERP cloud-based, e supporta negoziazioni con stakeholder per fusioni o espansioni estere. In ambito PMI, prioritarie sono le funzioni di finanza agevolata e compliance al Codice della Crisi d’Impresa, con monitoraggio predittivo per prevenire default.
Integra inoltre metriche ESG per attrarre investitori green, rispondendo a direttive UE del 2025.
Competenze tecniche e trasversali
Il consulente aziendale ha bisogno anche di coltivare competenze trasversali che lo aiutano nel suo lavoro. Tra queste possiamo citare le conoscenze analitiche per modellare scenari con dati big data e la padronanza di software come Power BI e CRM avanzati. Sono importanti anche soft skills come la capacità di negoziazione e storytelling per presentare insight ai CdA, oltre a resilienza per gestire resistenze al cambiamento. In futuro per il consulente aziendale si prevede un’ibridazione della professione: saranno richiesti esperti in AI ethics e sostenibilità, capaci di bilanciare automazione con valori umani, come l’empatia nel leadership coaching.