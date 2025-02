La nave rigassificatrice è arrivata a Ravenna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È arrivata questa mattina a Ravenna la nave rigassificatrice 'BW Singapore' - acquistata da Snam - che entrerà in funzione, nelle prossime settimane, ad otto chilometri dalla costa al largo di Punta Marina.

La nave ha una capacità di rigassificazione continua di circa 5 miliardi di metri cubi e uno stoccaggio di 170mila metri cubi di gas naturale liquefatto.

Nell'area sono state realizzate le infrastrutture necessarie per allacciare il natante alla rete di trasporto gas esistente: il collegamento è composto da un tratto di metanodotto a mare di circa 8,5 chilometri e uno sulla costa completamente interrato, di circa 34 chilometri - scrive l'Ansa.

Per l'operazione era stato stimato un investimento complessivo da un miliardo, tra la nave ormeggiata ad una piattaforma e il collegamento alla rete di trasporto di gas nazionale.

Ieri, intanto, è giunto il via libera del Comune di Ravenna al progetto di rinaturalizzazione che sarà realizzato da Snam nell'ambito degli accordi sul rigassificatore con un intervento che trasformerà 80 ettari di terreni agricoli in un'area naturale, con boschi, siepi, prati e habitat costieri.

L'investimento previsto, sempre a carico di Snam, è di circa 8,9 milioni. I lavori dovranno essere completati entro un anno dall'entrata in funzione dell'impianto di rigassificazione. Una volta terminato il periodo di gestione iniziale da parte di Snam, fissato in tre anni, l'area rinaturalizzata diventerà di proprietà comunale.