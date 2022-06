La Russia taglia il Gas, prezzo aumentato del 43% in una settimana

I tagli alle forniture di gas dalla Russia all'Europa hanno fatto salire il prezzo del metano del 43% in una settimana, da 82,5 a 117,74 euro.Il bilancio sarebbe potuto essere più pesante se, dopo una giornata molto volatile, i future ad Amsterdam non avessero perso il 5,3% sui timori di recessione.'Gli stoccaggi si stavano riempiendo con buona lena (erano arrivati al 52%) ma c'è stato un cambiamento improvviso questa settimana', ha detto a Bloomberg Warren Patterson di Ing, definendo 'significativo' il taglio del 60% ai flussi dal Nord Stream. La mossa della Russia potrebbe mettere in difficoltà l'Europa, ostacolando l'accumulo delle riserve e facendo lievitare i prezzi.

