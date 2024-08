Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il gruppo statunitense, noto per snack dolci come gli M&M, Snickers e Skittels, ha accettato di pagare 83,5 dollari per azione per un corrispettivo totale di 35,9 miliardi di dollari. Mars ha affermato che finanzierà l'acquisizione tramite una combinazione di liquidità e nuovo debito che ha già ottenuto. Si tratta di un prezzo insolitamente elevato nel settore dei beni di consumo, specie in un segmento che perde quota per l'attenzione sempre maggiore data al cibo sano e alla salute. Ma con l'acquisizione il colosso delle barrette di cioccolato potrà diversificare la sua attività aggiungendo anche gli snack salati. Tra l'altro il Ceo della società Poul Weihrauch ha detto che e' intenzione di Mars 'sviluppare ulteriormente un'attività di snack sostenibili più adatti al futuro'. Kellanova, che produce anche gli snack salati Cheez-It, Rice Krispies Treats ed Eggo, e' stata creata nel 2023 dopo la separazione dalla Kellogg.Mars, una delle più grandi aziende a conduzione familiare del mondo, vanta vendite annuali superiori a 50 miliardi di dollari e una forza lavoro di oltre 150.000 dipendenti.