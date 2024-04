'Maserati, il trionfalismo della Terra dei motori non serve a nulla'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Non è più un mistero che l’azienda ridurrà la presenza in Italia ed aumenterà la produzione in Francia, Germania, Polonia e Serbia. Il Ceo del gruppo Carlos Tavares ha ribadito che Stellantis “va a produrre dove più conviene”e con questo ricatto pretende incentivi governativi per le vendite di auto in cambio della riduzione delle chiusure. Di fronte a questa realtà i trionfi e la grandeur dalle sfilate di auto di lusso in piazza Roma appaiono tragicomici. Ora la situazione è precipitata e poco rimane delle fallimentari esaltazioni delle ‘…magnifiche sorti e progressive’ del marchio'.



'La serietà deve prevalere e, invece di pensare alle cromate gimcane dei bolidi, le forze di maggioranza richiamino il presidente della regione, l’assessore regionale competente e i parlamentari modenesi (quella dei partiti di governo in prima fila!) a difendere con le unghie e coi denti il patrimonio industriale della città.



Bisogna tallonare il ministro Urso che finora ha brillato per vacuità e assenza di iniziativa. Due i punti molto concreti:

- no al ricatto di Tavares e di Stellantis: incentivi in cambio di proroghe ai tagli

- nuovo piano industriale e disponibilità partecipare ad una ricapitalizzazione dell’azienda per sostenerlo' - aggiunge Tonelli.



'Inaccettabile poi l’apparente disponibilità dell’assessore regionale Colla ad un baratto sulla pelle dei lavoratori. Colla, infatti, sembra voler lasciare mano libera sul taglio degli operai se si limita quello degli ingegneri. L’assessore ha una visione superata della realtà economica quando s’é capito che anche oggi al centro della realtà industriale resta la manifattura. Crediamo che anche le associazioni imprenditoriali modenesi dovrebbero impegnarsi ad evitare il rischio della deindustrializzazione sulla catena delle forniture che ha presenze significative a Modena'.