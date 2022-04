Mercato immobiliare, preferenze degli italiani: seconda casa e sostenibilità

I prezzi degli immobili stanno aumentando anche nel nostro Paese. Tutto questo è segno della ripresa del mercato immobiliare in Italia, lo dimostra anche un portale di riferimento del settore, ImmobiliOvunque , che nel tempo ha dimostrato affidabilità e serietà nelle transazioni. Tuttavia, nonostante tutto ciò, il 70% di chi già ha una prima casa pensa che sia importante poter acquistare un secondo immobile. Questa intenzione è fra i progetti che valgono per un immediato futuro. Ma non è soltanto una tendenza che si può rintracciare fra chi è più avanti negli anni, infatti anche gli under 30 manifestano questa esigenza. Il 43% dei giovani sotto i 30 anni vuole realizzare questo progetto. Ma quali sono le soluzioni abitative preferite dai nostri connazionali? Esaminiamole più nel dettaglio, perché ci possono dare un’idea ben precisa sulle particolari situazioni che si stanno delineando.Gli italiani, a differenza di quanto pensavano alcuni anni fa, quando erano diretti più nei confronti delle abitazioni indipendenti, adesso puntano a soluzioni abitative diverse. Infatti il 65%, come emerge dagli ultimi dati a disposizione, dichiara di preferire questo tipo di soluzione.Per quanto riguarda invece la zona nella quale scegliere la casa, il 61% preferisce vivere nelle aree urbane. Tuttavia ci sono delle esigenze particolari che emergono in tutto questo, perché, secondo chi compra una nuova casa, sarebbe importante poter usufruire di spazi verdi.Un altro fattore su cui si concentra maggiormente l’attenzione è il fatto che la casa sia collocata in una zona con facilità di accesso ai trasporti pubblici. Invece poca considerazione ricevono, quando non è possibile ottenerli, i servizi di car sharing e di bike sharing nelle vicinanze. Lo stesso discorso vale per le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.Come abbiamo già anticipato, sono molti coloro che pensano di acquistare una seconda casa, che rappresenta una priorità. Tutto ciò è reso possibile anche dal fatto che ci sono delle agevolazioni anche per gli under 36 sull’acquisto della casa. Inoltre a pesare su questa decisione ci sono anche le particolari condizioni favorevoli attualmente dei mutui per riuscire ad ottenere un finanziamento a tassi che attirano l’attenzione.Un altro criterio che oggi chi vuole acquistare casa tiene in grande considerazione è costituito dalla sostenibilità ambientale. Questo principio riguarda diversi aspetti. Infatti c’è una grande attenzione nei confronti dei materiali che vengono utilizzati per la realizzazione degli immobili, ma allo stesso tempo si tende a considerare sempre di più l’efficienza energetica.Poi c’è un altro aspetto da considerare, che è quello dell’associazione con le tecnologie moderne, tutte quelle che possono rappresentare un importante punto di riferimento nell’ambito della domotica.Queste caratteristiche devono poter arrivare a conferire un certo comfort abitativo e sono degli aspetti che vengono considerati particolarmente importanti da tutte le generazioni. Anche chi è più avanti in età pensa a questo tipo di soluzione.L’attenzione nei confronti della sostenibilità per la casa comunque è un tema trasversale, che non interessa soltanto l’Italia, ma tutti i Paesi europei. Per il nostro Paese in particolare anche l’opportunità di affidarsi ai servizi più tecnologici significa poter risparmiare. Infatti vengono privilegiate soluzioni di grande utilità, come i sistemi per il recupero dell’acqua, gli spazi per parcheggiare le biciclette e la raccolta differenziata.Non bisogna dimenticare in tutto questo come sia estremamente significativo il fatto che anche a livello fiscale la legge preveda la possibilità di usufruire di agevolazioni per chi acquista una casa da ristrutturare. A questo proposito bisogna ricordare soprattutto la strada aperta dal superbonus 110%, che è stato accolto in maniera molto favorevole da moltissimi nostri connazionali.Al superbonus si aggiungono altri bonus, come per esempio il bonus casa con detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute, che ha avuto anch’esso un particolare riscontro.