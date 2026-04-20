Modena, Bibus Italia ha acquisito il ramo Industrial Hydraulics di Oilsafe

Bibus Italia, azienda bolognese con sede a San Giovanni in Persiceto, parte del gruppo internazionale Bibus Holding Ag, attiva nella distribuzione e progettazione di soluzioni nei settori dell'oleodinamica, pneumatica e meccatronica, ha acquisito il ramo Industrial Hydraulics di Oilsafe. Quest'ultima è una realtà con sede a Modena, specializzata in prodotti e servizi per la gestione dei fluidi industriali, il monitoraggio della contaminazione, la manutenzione predittiva e il testing oleodinamico.

Per Bibus l'acquisizione costituisce 'un'importante opportunità di crescita e di differenziazione nel comparto dell'oleodinamica industriale, attraverso l'ampliamento della propria gamma di soluzioni e servizi', segnala una nota. Ad Oilsafe, invece, la cessione del ramo d'azienda consente di concentrare ulteriormente le proprie risorse sul core business legato al service e al testing, 'rafforzando così la specializzazione e la capacità di innovazione in questi ambiti'. Ne parlano soddisfatti dopo l'accordo Alessandro Campi, managing director di Oilsafe, e Giuseppe Lodi, managing director di Bibus Italia.

Nella foto Giuseppe Lodi, managing director di BIBUS Italia, e Alessandro Campi, managing director di Oilsafe, al momento della firma