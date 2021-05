Moody’s migliora l’outlook di Bper da 'negativo' a 'stabile'

Oggi l’agenzia di rating Moody’s, nell’ambito di un’azione che ha interessato diversi Istituti di credito italiani, ha migliorato l’outlook di Bper a “stabile” da “negativo”, confermando al contempo tutti i rating assegnati a BPER, inclusi il rating di lungo termine sui depositi e l’issuer rating rispettivamente a “Baa3” e “Ba3”.'L’azione di rating riflette le attese di Moody’s di una crescita del PIL del 3,7% nel 2021 dopo la contrazione dell’8,9% del 2020, sebbene il contesto esterno per le banche italiane rimanga ancora sfidante a causa delle misure restrittive ancora in essere e la persistenza di tassi negativi che continueranno a pesare sulla redditività del sistema - si legge in una nota Bper -. Il miglioramento dell’outlook tiene in considerazione, inoltre, i progressi della Banca nella riduzione dei crediti deteriorati, la solida posizione di capitale e l’ampia liquidità, nonché il rafforzamento della propria rete distributiva in seguito all’acquisizione delle filiali da Intesa Sanpaolo che porteranno ad una generazione di sinergie nel medio termine'.