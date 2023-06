Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La nascita della prima Comunità Energetica Rinnovabile di Concordia, e fra le prime a livello provinciale, è frutto di un lavoro iniziato nel 2022 dall’assessorato all’ambiente, presente alla costituzione della cooperativa con l’assessore Katia Pedrazzoli che commenta così questo importante risultato: 'Le CER sono uno degli esempi di azione corresponsabile contro i cambiamenti climatici e la sua costituzione era uno degli obiettivi del PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Concordia, discusso in Consiglio Comunale.Sia diversi cittadini che imprese hanno già deciso di far parte di questa cooperativa e come Amministrazione lavoreremo per fare in modo che questa rete possa crescere sempre più. I modelli organizzativi non sono neutri rispetto all'identità dell'organizzazione, al contrario, funzionano quando sono coerenti con la loro natura. Per questo la scelta di essersi costituiti in cooperativa è stata coerente con gli obiettivi, un bel segnale che sottolinea la volontà di voler restituire alla collettività il valore estratto'.'L’impegno dell’Amministrazione - sottolinea il sindaco Luca Prandini - è quello di sostenere concretamente l’avvio e il cammino della comunità energetica. Per questo, già da tempo, con il prezioso contributo dei volontari abbiamo attivato in municipio sportelli informativi che saranno aperti anche il 9 e 10 giugno dalle 9 alle 12:30. Inoltre, attraverso due bandi di prossima pubblicazione mettiamo a disposizione della collettività risorse per aderire alla coop. di comunità energetica rinnovabile: un bando sarà rivolto alle attività commerciali e alle imprese, uno sarà rivolto ai cittadini. La questione ambientale riguarda tutti noi, e l’Amministrazione vuole fare la sua parte fino in fondo per sostenere la transizione energetica'.