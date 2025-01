Pmi, manifattura eurozona cala a dicembre, 30° mese in contrazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

. Anche i livelli di occupazione nelle fabbriche hanno seguito la tendenza al ribasso, anche se è stato riportato un modesto miglioramento della fiducia delle imprese poiché le aspettative di crescita hanno raggiunto un massimo di quattro mesi. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, gli ultimi dati hanno rivelato che i costi di fabbrica nell'Eurozona sono rimasti stabili. Per il quarto mese consecutivo, i prezzi applicati per i prodotti manifatturieri sono diminuiti.

Nel dettaglio l'indice Pmi del Settore Manifatturiero Eurozona, che misura lo stato di salute delle aziende manifatturiere dell’eurozona ed è redatto da S&P Global, a dicembre e per il trentesimo mese consecutivo ha riportato un valore inferiore al 50.0, segnando due anni e mezzo di continuo declino delle condizioni operative delle aziende manifatturiere di tutto il mercato della moneta unica. A 45.1, l'indice principale è sceso leggermente da 45.2 di novembre sino a raggiungere i minimi in tre mesi.



Analizzando i dati PMI, Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, ha sottolineato che 'è dicembre e il settore manifatturiero non ha niente da festeggiare. I nuovi ordini sono diminuiti ancora di più rispetto ai due mesi precedenti, facendo svanire ogni speranza di una rapida ripresa'. I produttori, ha aggiunto, 'stanno ancora tagliando posti di lavoro.



Sebbene a dicembre il ritmo di riduzione dell'organico sia leggermente rallentato, è ancora relativamente elevato ed è probabile che questa tendenza continui anche nel nuovo anno, date tutte le notizie sulla

ristrutturazione delle aziende'.



All'interno dell'eurozona, a fine anno, 'il settore manifatturiero della Spagna, crescendo notevolmente, sta andando contro tendenza, mentre i tre maggiori paesi dell'eurozona - Germania, Francia e Italia, che sono le prime tre destinazioni di esportazione della Spagna - sono bloccati in una recessione industriale. La Spagna ha il vantaggio di essere meno esposta alla Cina, destinandovi solo il 2% delle sue esportazioni. La riduzione dei costi energetici ha anche aiutato il manifatturiero spagnolo a superare meglio la crisi. Tuttavia, questa nazione, che rappresenta solo il 12% circa del PIL dell'eurozona, non sarà in grado di risollevare l'intera economia del blocco da sola'.