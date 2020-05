Post-covid, a Riccione un albergo su tre non riapre

Quasi un albergo su tre di Riccione non riaprirà. Il dato emerge da un sondaggio realizzato da Federalberghi Riccione e dall'Osservatorio Luigino Montanari somministrato ai 340 soci albergatori, a cui nel giro di 48 ore hanno risposto in 233. Di cui sei titolari di un albergo a una stella, 45 due stelle, 160 tre stelle e 22 quattro-cinque stelle.Come certifica l'indagine, 'al momento' solo il 55% ha la certezza di riaprire, il 31% ha risposto che non riaprirà e il 14% non sa. Chi aprirà la struttura lo farà per il 40% entro i primi 10 giorni di giugno, il restante 60% successivamente, il 22% a metà giugno e il 38% tra la fine del mese e l'inizio di luglio. Ancora: il 62% offrirà agli ospiti un servizio di pensione completa, il 31% bed and breakfast e solo il 7% mezza pensione.