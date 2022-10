Ruote Libere: 'Autotrasporto, bene disponibilità all'ascolto della Meloni'

'Accogliamo con soddisfazione le parole pronunciate pochi giorni fa da Giorgia Meloni dal palco della Coldiretti a Milano. La volontà di ripartire dall'ascolto dei corpi intermedi è apprezzabile e segna un dato indubbiamente positivo del quale ci complimentiamo, ovviamente nella speranza che questo coinvolgimento sia reale e guardi alla mutata situazione sociale e a tutta la rappresentanza. Declinando questa dichiarazione d'intenti al mondo dell'autotrasporto, l'auspicio è che il nuovo Governo che la Meloni si appresta a costruire, possa inaugurare una stagione diversa rispetto alla emergenza che da mesi gli autotrasportatori vivono, una stagione che parta dall'ascolto di chi quotidianamente viaggia sulle strade italiane e non più vincolata alle istanze autoreferenziali delle vecchie associazioni di categoria'. A usare queste parole è la presidente di Ruote Libere,'Siamo purtroppo abituati all'atteggiamento da 'girasoli' dei soliti nomi che dovrebbero rappresentare l'autotrasporto - afferma Cinzia Franchini -.'Oggi, senza il taglio di 30 centesimi sul Diesel, il prezzo alla pompa sarebbe ancora superiore ai 2 euro nonostante il prezzo del petrolio sia sceso sotto agli 80 dollari al barile: una evidente stortura figlia di speculazioni alle quali il Governo deve necessariamente mettere mano. Parallelamente occorre ripristinare il rimborso ordinario delle accise eliminato all'indomani del taglio orizzontale. Occorre farlo prendendo atto del fallimentare meccanismo del credito di imposta e del click day che non solo ha dilatato enormemente i tempi per l'ottenimento dei fondi dovuti (sempre se arriveranno a tutti gli imprenditori che ne hanno diritto) rendendo anche difficile per molte aziende il rispetto delle non prorogate scadenze fiscali per assenza di liquidità, ma ha ulteriormente umiliato una intera categoria'.