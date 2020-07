Saldi al via sabato, e Modenamoremio li fa 'sotto le stelle'

Sabato 1 agosto inizieranno i saldi estivi in Emilia-Romagna, per terminare martedì 29 settembre. Tanti gli auspici degli operatori del settore:

'Confidiamo che i saldi possano far ripartire i consumi – dichiara Andrea Abbruzzese, Presidente provinciale Federazione Moda Italia – Seppur fra restrizioni economiche e mascherine, i saldi rappresentano in ogni caso una sorta di rito collettivo: mai come quest’anno inoltre si potrà trovare nei negozi di fiducia un vastissimo assortimento dell’ultima collezione primavera estate, in gran parte invenduta causa la chiusura imposta dall’epidemia COVID-19”.

Dalla riapertura del 18 maggio il settore moda ha registrato perdite molto pesanti, soprattutto nei centri delle città più grandi, penalizzati dallo smart working, dalla cassa integrazione e da una generale situazione di incertezza che ha ingessato i consumi privilegiando il risparmio privato.

“Serve un impegno collettivo di istituzioni, imprenditori e cittadini per far rivivere i nostri centri storici e far progressivamente riacquistare a tutti la fiducia temporaneamente smarrita – conclude Abbruzzese – Sarà un agosto diverso dal solito, dove probabilmente le nostre città saranno più vissute dai cittadini e meno dai turisti. Noi imprenditori del settore moda faremo come sempre la nostra parte, offrendo da una parte in totale sicurezza il consueto ed insostituibile servizio unitamente a grandi occasioni di acquisto e dall’altra organizzando nei vari territori eventi ludici, culturali e gastronomici per fare di questi saldi estivi una vera e propria festa della ripartenza”.





In occasione del primo giorno di saldi, alcuni commercianti del Centro Storico associati a Modenamoremio hanno deciso di accogliervi nel migliore dei modi dandovi l’opportunità di fare i vostri acquisti anche il sabato sera.

Ecco l’elenco di negozi che sabato 1° Agosto saranno aperti straordinariamente fino alle 22.00-22.30: Bandieri Tessuti, Erboristeria Officinalis e La Cri Boutique in Corso Canalchiaro, Hombre in Corso Duomo, Supermercato Sigma in Corso Cavour, Dallari, Dugoni Calzature e Galvani Shop in via Emilia Centro, Pjmenta Street Market in via Sant’Eufemia, Dadà in via Selmi e Barbara Ferrari Shoes in via Taglio.



L’elenco dei negozi aderenti a “Shopping sotto le stelle” anche sul sito di Modenamoremio