Salvatori di tipicità, festeggiati i nuovi cuochi contadini

“Da dove ripartire se non dall’agriturismo, un luogo che come nessun altro coniuga la bellezza, i sapori del territorio e la sicurezza”. Lo ha detto ilintervenuto all’Agriturismo il Biancospino di Ravarino (MO) alla cerimonia della consegna delle giacche per i nuovi cuochi contadini diplomatisi dopo i corsi voluti da Campagna Amica e promossi da Terranostra. “I cuochi contadini sono coloro che hanno il compito di tenere viva la tradizione enogastronomica della nostra terra e di portare in tavola il risultato del lavoro dei nostri imprenditori” ha continuato Bertinelli. “Non siamo solo produttori di materie prime ma di cibo e con la pandemia abbiamo dimostrato come la capacità del nostro settore di procurare costantemente sostentamento alla cittadinanza si sia confermato un asse portante per il Paese anche in una fase di difficoltà”.Nel corso dell’evento, che si è tenuto nell’agriturismo di cui è titolare la Presidente regionale di Terranostra Roberta Gualtieri, sono state Sonia Gherardini dell’Agriturismo Ca’ de Fra’ di Sestola e Paola Garuti dell’Agriturismo Garuti di Sorbara a ricevere il riconoscimento alla presenza del Presidente Regionale di Coldiretti, Nicola Bertinelli, del Presidente di Coldiretti Modena Luca Borsari con i rispettivi direttori, Marco Allaria Olivieri e Giovanni Duò, oltre al Presidente Nazionale di Terranostra, Diego Scaramuzza e il Segretario Nazionale di Terranostra, Elisabetta Montesissa.E in occasione della serata di Ravarino è stata presentata la seconda edizione dei Sigilli di Campagna Amica – La biodiversità contadina. Un volume che rappresenta un viaggio nel gusto, nella tradizione in nome della conservazione della biodiversità agricola e del paesaggio agro-silvo-pastorale. Insieme alla descrizione dei nuovi 107 prodotti, salvati da estinzione, è presente anche il racconto di storie di agricoltura eroica e dei Cuochi Contadini pronti ad aprire i loro agriturismi agli italiani. Per la provincia di Modena figurano, tra i Sigilli, la mela campanina, la Patata di Montese, il Parmigiano Reggiano di vacca bianca modenese, il farro dicocco, l’amarena brusca di Modena Igp e la Ciliegia di Vignola Igp.