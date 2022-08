Semestrale Bper: gli effetti dell'ingresso di Carige

Il Cda di Bper ha esaminato e approvato oggi i risultati individuali della Banca e consolidati di Gruppo al 30 giugno 2022.L'utile netto del semestre è pari a 1.384,8 milioni (316,6 milioni escludendo le poste straordinarie).Nel secondo trimestre utile netto per 203,9 milioni di euro (+81,0%), proventi operativi netti per 916,1 milioni (+3,7%), margine di interesse da 409,0 milioni (+8,7% t/t) e commissioni nette da 463,4 milioni (+2,9%). Finaziamenti erogati nel secondo trimestre 2022 pari a 4,3 miliardi (+34% t/t) e raccolta diretta in aumento a 114,5 miliardi (+12,9% da fine 2021)'Il semestre appena concluso registra un altro passo importante della nostra strategia di crescita, grazie all’ingresso di Banca Carige nel Gruppo BPER avvenuto lo scorso giugno. L’operazione rafforza ulteriormente il nostro posizionamento competitivo su scala nazionale in territori presidiati limitatamente e contribuirà ad aumentare la redditiva prospettica, con benefici inoltre già visibili sul fronte della qualità del credito nei risultati al 30 giugno 2022 - afferma l'amministratore delegato Piero Luigi Montani -.