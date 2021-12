'Stangata bollette, Governo sterilizzi Iva sui costi record di luce e

'Quella che sta per abbattersi sulle imprese italiane è una vera e propria batosta senza precedenti in termini economici. Sono in arrivo infatti le bollette relative alle spese di energia elettrica e gas, che come più volte annunciato dal Governo, vedranno aumenti spropositati. Si tratta di un maggior costo di circa il 55% per la luce e del 41% per il gas. Numeri che andranno a vanificare le tante sbandierate riduzioni delle tasse, tutte da verificare e comunque ancora non applicate e che saranno un ulteriore macigno per l'economia già fortemente compromessa, per diversi settori, dalla pandemia Covid'. A parlare è la portavoce di Ruote Libere, Cinzia Franchini.'Ciò che occorre fare da subito, e questa è la nostra richiesta al Governo Draghi, è la sterilizzazione dell'Iva, delle accise e delle varie addizionali regionali o locali, che forse non tutti sanno, sono tasse applicate pure su luce e gas.