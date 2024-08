Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così il leader di Azione Carlo Calenda , intervenendo alla Festa dell'Unità a Reggio Emilia.'Questa battaglia non può essere lasciata alla Meloni, deve essere una grande battaglia nazionale. E chi se ne frega se si sono comprati Repubblica. Non possono essersi comprati il silenzio della sinistra italiana comprandosi Repubblica, perché questa roba è immorale e ingiusta - afferma Calenda -. Diciamoci la verità la parola Elkann non esce fuori neanche sotto il torchio e invece bisogna dirlo'.