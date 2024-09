Stellantis segna -14% e trascina verso il basso il mercato dell'auto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le revisioni delle stime si aggiungono a quelle effettuate di recente da concorrenti come Volkswagen, Mercedes e Bmw e conferma il momento difficile per il settore automobilistico europeo. Così i cali si sono tradotti su tutti i principali titoli del settore automobilistico (Pirelli -1,98% a Milano; Porsche -3,03%, Bmw -2,44%, Continentel -2,71% e Volkswagen -2,31% a Francoforte; Renault -5,67% a Parigi). Ancora, a fare le spese dell’allarme nel comparto, anche i titoli di General Motors e Ford, che oltreoceano si muovono in calo rispettivamente di circa il 4% e il 2%. Nel dettaglio, Stellantis ha rivisto la guidance sui risultati del 2024 per “riflettere le decisioni di ampliare significativamente le azioni a fronte dei problemi di performance in Nord America così come del deterioramento nelle dinamiche globali del settore”. La società prevede ora di registrare quest'anno un margine risultato operativo adjusted tra il 5,5% ed il 7%, in calo rispetto al precedente ‘double digit’. Intanto, tornano i rumors sulla creazione di un mega gruppo che aggreghi Renaut e Stellantis. Il 15 ottobre è previsto un incontro congiunto tra Luca de Meo e Carlos Tavares al quale dovrebbe partecipare anche Oliver Zipse, ceo di Bmw. Crescono così le speculazioni su un possibile patto volto a fare squadra in Europa.