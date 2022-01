Turismo solo in appennino, crollo nelle città, allarme operatori

I livelli pre-Covid non sono ancora stati raggiunti e fuori dall'Appennino non ci sono turisti. 'La situazione è molto seria', segnalano gli operatori turistici della montagna modenese. In provincia, nel periodo gennaio-marzo 2022 si prevede un calo della forza lavoro attiva nel settore del 4,1% rispetto al 2019, con 1.850 assunzioni rispetto alle 1.930 registrate nell'ultimo anno precedente al Covid. Il trend di calo riguarda cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici. Aumenta quindi la difficoltà di reperimento di questi profili, che sale a Modena di +12,2 punti percentuali (dal 44,5% di gennaio 2019 al 56,7% di gennaio 2022). In tutto questo, nel 2021 i flussi negli hub di trasporto del capoluogo sono ancora inferiori del 20,9% rispetto ai livelli pre-pandemia. 'Questi numeri- sottolinea Federica Marcacci, presidente di Turismo Licom- confermano una tendenza in atto.Aggiunge la presidente di Turismo Licom: 'A Modena, di fatto, oggi arrivano soltanto clienti business, e meno male che il manifatturiero sta lavorando e di conseguenza c'è movimento sotto questo punto di vista. Ma manca completamente la clientela dei fine settimana. A questo si aggiunge la mazzata delle bollette dell'energia- conclude Marcacci- che sono raddoppiate e che mettono in ginocchio ulteriormente il settore della ricettività: nei fine settimana potremmo tranquillamente anche chiudere gli alberghi in città, tanto siamo vuoti'.