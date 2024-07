Turismo, Villa La Personala invita il ministro Santanchè

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È con questo biglietto da visita che la Villa invita il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ad arrivare in questo luogo e a verificare i progetti di promozione del made in Italy che nascono da strutture che operano con visione ed energia. 'Villa La Personala è meta di turismo internazionale attratto dal fascino di questi luoghi e dal mix di tecnologia, bellezza e innovazione racchiusa nella Motor Valley', racconta l'imprenditrice Ferri Personali.

Proprio accogliendo questo flusso internazionale che Villa La Personala ha colto un'esigenza diffusa tra gli ospiti: partire dalla Villa alla scoperta delle mete più belle d'Italia.



Un desiderio cui sta dando risposta Vlp Events, lo spin off della Villa modenese, pensando soluzioni personalizzate per far conoscere Capri, Sorrento, le meravigliose coste della Puglia della Sardegna, per chi desidera il mare, o i luoghi montani più iconici, da Cormayeur a Cortina, da Bormio alla Val Gardena. Con la possibilità di vivere in queste perle italiane gli eventi più particolari grazie al servizio all inclusive di cui è capace VlpEvents. 'Da Modena al resto d'Italia - sintetizza Ferri Personali - fidelizzando gli ospiti e facendo loro conoscere il meglio del nostro Paese: è la sfida che abbiamo raccolto e che auspichiamo di far conoscere al ministro'. Il fascino di Villa La Personala, intanto, lo ha scoperto Forbes, che nell'edizione internazionale le ha dedicato pagine lusinghiere.