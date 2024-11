Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel documento dell’offerta pubblica si legge che l’integrazione di Banco Bpm con Unicredit rappresenta, per entrambi, un’opportunità di 'crescita ideale', dalla quale gli azionisti di Banco Bpm trarrebbero 'beneficio, in quanto diventerebbero protagonisti di una iniziativa imprenditoriale di eccellenza promossa da un autentico gruppo pan-europeo con presenza globale qual è il gruppo bancario UniCredit, che, a quel punto, diventerebbe la terza banca europea per capitalizzazione di mercato. L’offerente avrebbe infatti la possibilità di accelerare e rafforzare ulteriormente la creazione di valore delineata nel piano strategico Unlocked 2022-2024 mediante l’aggregazione di una banca che presenta un profilo coerente con gli obiettivi strategici descritti'.Secondo le previsioni di Unicredit l’esecuzione dell’offerta di scambio 'sarà completata entro giugno 2025, con la piena integrazione completata entro approssimativamente i 12 mesi successivi'.Nel documento si legge anche che Unicredit lancerà un aumento di capitale a supporto dell’Ops su Banco Bpm, riguardante il 13,9% del proprio capitale. 'L’offerta – precisa la nota – è autonoma e indipendente dall’investimento effettuato da UniCredit nel capitale sociale di Commerzbank'.